Decreta Bolivia estado de excepción tras 50 días de protestas

El decreto prohíbe nuevos bloqueos en calles y carreteras y autoriza el apoyo temporal de las Fuerzas Armadas a la Policía.

Tras casi dos meses de protestas y bloqueos que paralizaron importantes vías de comunicación, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decretó estado de excepción en todo el país con el objetivo de restablecer el tránsito, garantizar el abastecimiento y recuperar el orden público.

La medida fue anunciada durante la madrugada del sábado y permitió que, horas después, gran parte de las carreteras bloqueadas fueran liberadas de manera pacífica. Uno de los principales efectos se registró en La Paz, que logró reconectarse con el resto del país luego de semanas de aislamiento provocadas por los cortes de rutas.

¿Por qué se decretó el estado de excepción?

Las movilizaciones comenzaron hace 50 días con demandas sectoriales impulsadas por distintos grupos sociales. Sin embargo, con el paso de las semanas algunas organizaciones elevaron sus exigencias y comenzaron a pedir la renuncia del mandatario.

Los bloqueos afectaron el transporte de alimentos, combustibles y mercancías, además de complicar la atención médica en diversas regiones. De acuerdo con reportes del Defensor del Pueblo y organismos de derechos humanos, la crisis ha sido un factor relacionado con al menos 17 fallecimientos, principalmente por dificultades para acceder a servicios de salud.

Durante su mensaje a la nación, Paz aseguró que la medida busca devolver la movilidad a la población y no restringir las actividades cotidianas de los ciudadanos.

“Este no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente”.

Carreteras vuelven a operar tras semanas de bloqueos

Según el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, el desbloqueo se realizó sin enfrentamientos. Los manifestantes se retiraron al paso de las fuerzas de seguridad, aunque dejaron escombros y piedras sobre varios kilómetros de carreteras, lo que retrasó la reapertura total de las vías.

En algunas localidades, vecinos recibieron con aplausos a los elementos encargados de liberar las rutas, reflejando el desgaste generado por semanas de desabasto y dificultades de transporte.

Persisten protestas de grupos afines a Evo Morales

Aunque el sindicato campesino Túpac Katari anunció una tregua temporal y ordenó el repliegue de sus integrantes, sectores vinculados al expresidente Evo Morales mantienen movilizaciones en la región del Chapare y continúan exigiendo la salida de Rodrigo Paz.

El decreto prohíbe nuevos bloqueos en calles y carreteras y autoriza el apoyo temporal de las Fuerzas Armadas a la Policía para garantizar la circulación y la seguridad. La medida podrá permanecer vigente hasta 90 días, aunque el gobierno señaló que podría levantarse antes si cesan las protestas y los actos de violencia.