Bolivia decreta estado de excepción por protestas

El presidente de Bolivia declaró estado de excepción tras más de 50 días de bloqueos y protestas que han afectado el suministro y la movilidad

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decretó estado de excepción en todo el país durante la madrugada del sábado, con el objetivo de liberar carreteras bloqueadas tras más de 50 días de protestas en su contra.

En un mensaje a la nación, el mandatario aseguró que la medida no busca restringir libertades, sino restablecer la circulación y el abastecimiento en distintas regiones.

“Este no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente”, afirmó.

Bloqueos y tensión social

Las protestas han sido encabezadas por distintos sectores, entre ellos sindicatos agrarios y grupos cocaleros afines al expresidente Evo Morales, quienes mantienen bloqueadas rutas clave, especialmente en accesos a La Paz y hacia el oriente del país.

Mientras algunos sectores lograron acuerdos con el gobierno, grupos considerados radicales continúan con las movilizaciones y exigen la renuncia del mandatario.

Operativos para liberar carreteras

Tras la declaratoria, fuerzas policiales comenzaron a avanzar en diversas carreteras sin encontrar resistencia significativa en algunos puntos, donde los manifestantes se retiraron dejando escombros, piedras y troncos.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, señaló que las labores para despejar completamente las vías podrían tardar al menos dos días.

Habitantes de zonas afectadas expresaron alivio ante el inicio de los operativos, tras semanas de afectaciones en la movilidad y el suministro.

No obstante, dirigentes cocaleros del Chapare advirtieron que mantendrán las protestas y no acatarán la medida, por lo que las fuerzas del orden aún no han intervenido en los puntos más conflictivos.

En estas regiones se han registrado enfrentamientos violentos en días recientes.

Impacto en el abastecimiento

El gobierno señaló que los bloqueos han generado escasez de combustible, alimentos y oxígeno medicinal, debido a que camiones cisterna y unidades de transporte permanecen varados.

El decreto prohíbe bloqueos en vías de comunicación y autoriza la participación temporal de las Fuerzas Armadas en apoyo a la policía para restablecer el orden.

De acuerdo con autoridades, actualmente existen más de 40 puntos de bloqueo en el país, siendo La Paz y El Alto las ciudades más afectadas, así como el departamento de Cochabamba.

Las movilizaciones, que iniciaron con demandas sectoriales, evolucionaron hacia exigencias de renuncia presidencial, en medio de acusaciones del gobierno hacia Morales por presuntamente impulsar las protestas.

El estado de excepción podrá extenderse hasta por 90 días, aunque podría levantarse antes si cesan los bloqueos y la violencia.

Según organismos de derechos humanos, los cortes de ruta han dejado al menos 17 personas fallecidas, en su mayoría por falta de acceso a atención médica.