Defiende Greg Abott ley de armas en EUA pese a tiroteo

El gobernador de Texas afirmó que está furioso pues recibió información errónea acerca del tiroteo en Uvalde, sin embargo, siguió en defensa de las armas

Greg Abott defendió este viernes las leyes de comercialización de armas en los Estados Unidos a pesar del tiroteo ocurrido en el estado que lidera el pasado martes 24 de mayo donde fallecieron 21 personas.

El mandatario consideró equivocado centrarse en pedir un mayor control a través de la verificación de los antecedentes penales de sus compradores tras el tiroteo en Uvalder.

Las declaraciones del gobernador texano fueron emitidas a través de un video previamente grabado que se presentó en la convención anual de la Asociación del Rifle (NRA) que se realiza a partir de este viernes en Houston.

Respecto al tiroteo el gobernador dijo este viernes que recibió información inexacta sobre la matanza que ocurrió en Uvalde.

"Sí. Fui engañado. Estoy furioso por lo que pasó. Estuve en este escenario y le dije a la gente la información que me dijeron en una habitación acá atrás. Tomé notas de lo que me dijeron que pasó (...) Como todos sabemos, la información que me dieron resultó ser, en parte, inexacta, y estoy absolutamente furioso por eso", señaló.