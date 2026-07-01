Otras denuncian brutalidad policial que acaba con el asesinato de varios miembros de la familia y huidas del país en el caso del resto

Inicio / Internacional / Demandan a Nicolás Maduro por asesinatos extrajudiciales en NY

Al menos cinco familias de víctimas demandaron al depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, por seis asesinatos judiciales y torturas a manos de agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales de Venezuela (FAES).

De acuerdo con la acusación presentada ante un tribunal de Nueva York, seis personas afirmaron que entre 2017 y 2021 ejecutaron a los hijos de cuatro de los y las demandantes y a los hermanos de otra.

Demandantes acusaron ser blanco de torturas

Demandantes alegan ser víctimas de torturas, y tres de ellas ejercen una acción específica por este delito, según detalla la demanda presentada en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York.

Otras denuncian brutalidad policial que acaba con el asesinato de varios miembros de la familia y huidas del país en el caso del resto.

Todos los testimonios acusan a las FAES de alterar la escena del crimen y en algún caso revelan que la fiscalía confesó tener orden de no investigar a este cuerpo.

Responsabiliza a Fuerzas de Acciones Especiales de Venezuela de 1,300 muertes

Esta unidad de las fuerzas venezolanas fue un comando de élite de la Policía Nacional Bolivariana que fue disuelto en 2022, pero aparentemente fue reintegrado en otra dirección.

En la demanda, responsabilizan a las FAES de al menos 1,300 muertes hasta 2020 y establecen una relación directa entre los asesinatos y el entonces presidente, como "jefe de las fuerzas de seguridad".

Las familias cargan contra la estructura del Estado venezolano y aseguran que no es seguro para ellas acudir a los tribunales de su país.