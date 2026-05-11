Demandan a productora de Affleck y Damon por 'The Rip'

Dos detectives de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade presentaron una demanda contra Artists Equity, la productora fundada por Ben Affleck y Matt Damon, al asegurar que la película “The Rip” dañó gravemente su reputación personal y profesional.

Jason Smith y Jonathan Santana sostienen que el drama criminal de Netflix, estrenado en enero de 2026, utiliza elementos reconocibles de una operación real encabezada por ambos en 2016, sugiriendo de manera implícita que participaron en actos de corrupción y conducta criminal.

Alegan difamación por hechos “inspirados en la realidad”

La demanda señala que, aunque sus nombres no aparecen en la cinta, la producción incorpora detalles específicos del histórico decomiso de casi 22 millones de dólares realizado el 29 de junio de 2016 en Miami-Dade.

Según los demandantes, la frase inicial de la película, que la presenta como “inspirada en hechos reales”, junto con la ambientación, el contexto policial y elementos concretos del operativo, lleva al público a asociarlos con los personajes ficticios interpretados por Affleck y Damon.

En “The Rip”, los protagonistas aparecen involucrados en violaciones de procedimientos, manipulación de pruebas, apropiación de fondos y actos violentos, incluyendo el asesinato de un agente de la DEA.

Smith y Santana aseguran que estas representaciones han provocado cuestionamientos por parte de colegas, familiares y conocidos sobre su integridad profesional.

Exigen retractación pública

Los oficiales, a través de sus abogados, solicitan una retractación y corrección pública, que incluiría una advertencia visible en la película para aclarar el carácter ficticio de la narrativa.

También reclaman daños compensatorios, daños punitivos y el pago de honorarios legales.

De acuerdo con la demanda, los abogados de los agentes enviaron en diciembre de 2025 una carta de cese y desistimiento a las productoras señalando posibles elementos difamatorios.

Sin embargo, tras el estreno, la respuesta recibida fue que las preocupaciones eran infundadas porque la película no mencionaba explícitamente a los detectives.

Aunque “The Rip” fue distribuida por Netflix, la plataforma no forma parte del litigio.

Hasta ahora, ni Ben Affleck, Matt Damon ni representantes de Artists Equity o Falco Pictures han emitido comentarios públicos sobre la acusación.

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