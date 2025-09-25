Demandan al Gobierno de Trump por detener redadas en Washington

Cuatro inmigrantes afectados por las redadas en Washington y la organización comunitaria CASA demandaron a la administración del presidente Donald Trump por realizar arrestos migratorios ilegales.

La demanda impugna la política de la Administración de arrestar a personas sin orden judicial y sin causa probable de que no tienen estatus migratorio, como lo exige la ley.

Dicha querella también alega que los agentes migratorios han arrestado "sistemáticamente" a los inmigrantes en Washington, para después ser liberado tras corroborar que contaban con procesos migratorios pendientes.

Por su parte, CASA se unió a la demanda al argumentar que sus miembros resultaron afectados por los arrestos, por lo que han tenido que desviar recursos para participar en la respuesta a la crisis de las personas detenidas.

“Esta política y práctica ignoran importantes límites establecidos por el Congreso para los arrestos migratorios y han sembrado el terror entre las comunidades y barrios inmigrantes de D.C. Los agentes federales, como el resto de nosotros, debemos acatar la ley”, señaló Aditi Shah, abogada de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles.

La Casa Blanca enfrenta un litigio similar en Los Ángeles, tras las redadas masivas que se desataron en junio pasado.

