Estados de EUA demandan a Trump para frenar aranceles del 10%

Este jueves, un grupo de 24 estados de Estados Unidos interpuso una demanda en contra del gobierno de Donald Trump por la imposición de sus nuevos aranceles globales del 10%.

En la demanda, las entidades alegaron que el presidente no puede eludir una reciente sentencia de la Corte Suprema del país, la cual invalidó la mayoría de las tarifas a los productos importados.

Estados demócratas como Nueva York, California y Oregón sostienen que estos nuevos aranceles también son ilegales.

Estos nuevos aranceles del 10% fueron anunciados un día después de la sentencia de la Corte Suprema el pasado 20 de febrero.

En la demanda presentada, los estados alegan que estos aranceles se impusieron por 150 días en virtud de la Ley de Comercio de 1974, la cual tiene como objetivo hacer frente a emergencias monetarias a corto plazo, y no a los déficits comerciales habituales que hay cuando una nación rica como Estados Unidos importa más de lo que exporta.

En este sentido, el fiscal general de Oregon, Dan Rayfield, aseguró que estos nuevos aranceles son un intento de "eludir" la colaboración con el Congreso, tal y como exige la constitución del país.

"No nos equivoquemos, la política económica característica del presidente Trump es históricamente impopular y está costando a los estadounidenses, a nuestras empresas y a nosotros como estados cientos de miles de millones de dólares", dijo Rayfield.

"No puede continuar solo porque unos pocos abogados de Trump hayan encontrado la manera de tergiversar las palabras y elaborar un argumento legal", afirmó el fiscal.

Por su parte, la Casa Blanca, a través de un comunicado, aseguró que el gobierno defenderá energéticamente la acción del presidente en los tribunales.

"El presidente está usando la autoridad que le ha otorgado el Congreso para abordar problemas fundamentales de pagos internacionales y hacer frente a los grandes y graves déficits de la balanza de pagos de nuestro país", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai.

El decreto de Donald Trump del pasado 20 de febrero impuso un arancel de 10 por ciento a las importaciones; sin embargo, el secretario del Tesoro de EUA, Scott Bessent, dijo este miércoles que es probable que esas tasas aumenten hasta 15% esta semana.

Donald Trump ha convertido los aranceles en un pilar central de su política exterior en su segundo mandato, reclamando una autoridad absoluta para imponer aranceles sin la intervención del Congreso.

Pese a esto, el pasado 20 de febrero, la Corte Suprema le infligió una derrota al anular una gran parte de los aranceles que había impuesto en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, dictaminando que la ley no le otorgaba la autoridad que reclamaba.

