Deporta EUA a 142 migrantes mexicanos con historial criminal

Las autoridades migratorias de Estados Unidos deportaron en las últimas dos semanas a 142 migrantes mexicanos implicados presuntamente en diversos delitos federales y estatales, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Dichas acciones estuvieron a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston, Texas.

De acuerdo con el reporte oficial, los expulsados habían cruzado ilegalmente la frontera un total de 480 veces y acumulaban 473 condenas penales, entre ellas posesión de drogas, contrabando de personas y delitos sexuales contra menores.

Las deportaciones se efectuaron entre el 19 y el 29 de mayo. A través de redes sociales, ICE difundió imágenes y fichas de algunos casos representativos, incluyendo los motivos de su deportación y sus antecedentes penales.

Uno de los casos más notorios fue el de Benito Charqueno Zavala, de 60 años, condenado por abuso sexual continuado contra un menor. Fue deportado el 21 de mayo.

ICE Houston deported 142 criminal illegal aliens to Mexico in the past two weeks who have illegally entered the United States a combined 480 times and been convicted of 473 criminal offenses.



🧵See the criminal illegal aliens ICE Houston removed from the community: