EUA deporta a 312 migrantes venezolanos desde Texas

Estados Unidos deportó a 312 venezolanos desde Texas; Caracas denunció que dos niños fueron separados injustamente de su madre

Un total de 312 migrantes venezolanos fueron retornados este viernes desde Texas, Estados Unidos, en un vuelo que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, informó el Ministerio de Interior de Venezuela.

Entre los deportados se encontraban 260 hombres, 50 mujeres y dos niños que, según denunció el Gobierno de Caracas, fueron “separados injustamente” de su madre, quien había regresado al país en septiembre pasado.

El vuelo, según la nota oficial, forma parte del programa Gran Misión Vuelta a la Patria y es el número 80 que llega a territorio venezolano en lo que va de año, en su mayoría procedente de Estados Unidos.

Apenas el miércoles anterior, otro grupo de 208 venezolanos fue repatriado desde El Paso, Texas, entre ellos una niña que, según denunció el Gobierno de Nicolás Maduro, fue “cruelmente separada” de su madre por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El presidente Maduro informó recientemente que 14,947 venezolanos han regresado al país en 2025, tras el acuerdo de deportación firmado con Washington en enero.


