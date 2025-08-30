Cerrar X
ice_graduacion_d0739e2039
Internacional

Deportan a dos bomberos mexicanos que combatían incendio en EUA

Dos mexicanos que participaban en el combate ante un incendio fueron deportados por el Agentes de Inmigración; su identidad no ha sido revelada

  • 30
  • Agosto
    2025

Dos bomberos mexicanos que participaban como contratistas privados en las labores de extinción del incendio Bear Gulch, en el condado de Mason, Washington, fueron deportados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles, cuando agentes federales detuvieron a un equipo de 44 personas que combatían el siniestro, el cual afecta más de 3 mil 600 hectáreas de terreno y les ordenaron identificarse.

Según testigos citados por un medio estadounidense, los funcionarios prohibieron grabar imágenes del operativo y revisaron minuciosamente la documentación del grupo.

“Arriesgamos la vida para salvar a la comunidad. Y así es como nos tratan”, declaró uno de los bomberos afectados al citado medio.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó en un comunicado emitido el jueves que se detectaron discrepancias en la situación migratoria de algunos miembros del equipo. Dos individuos fueron señalados por estar presentes irregularmente en el país, y uno de ellos contaba con una orden previa de expulsión.

La medida se ejecutó en apego a la política migratoria vigente, basada en directrices instauradas durante el gobierno de Donald Trump.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25252666135814_886afa11be
Fiscal de NY advierte más redadas tras detención en fábrica
EH_DOS_FOTOS_2025_09_09_T090635_790_66d08a6bc8
Casa Blanca lanza Labubu, inspirado en un migrante deportado
AP_25250377863678_66b0b8b8a4
Corea del Sur llevará a casa a 300 detenidos en redada en Georgia
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_51_ea3b28b867
Ex rapero se vuelve alcalde durante crisis política en Nepal
AP_25253695327124_744aa1e4e5
Larry Ellison es nombrado el más rico del mundo, según Bloomberg
EH_UNA_FOTO_2025_09_10_T154313_613_054e550bc5
Explosión de pipa deja 18 heridos en la Ciudad de México
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas
presa_la_boca_0dc08ff1f6
Presa 'La Boca' rebasa el 100% de su capacidad tras lluvias
publicidad
×