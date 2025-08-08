Deportan a dueño de restaurante temático de Donald Trump en Texas

El dueño de "Hamburguesas Trump" un restaurante temático pro MAGA localizado en la zona metropolitana de Houston, Texas, Estados Unidos, se encuentra en proceso para ser deportado.

El Departamento de Migración confirmó que Roland Mehrez Beainy, originario de Líbano, fue arrestado el 16 de mayo de este año por fraude migratorio, pues está acusado de solicitar estatus legal tras casarse con una mujer con la que no vive, según informaron medios locales.

Beainy, de 28 años, llegó a Estados Unidos en 2019 y aunque su visa de no residente venció en febrero de 2024, decidió quedarse en el país e incluso abrió su polémico restaurante en abril de 2020.

Hamburguesas Trump es una pequeña cadena de comida rápida que cuenta con tres sucursales, una en Kemah, otra en Bellville y la última en Flatonia y tiene un menú completamente temático del presidente de Estados Unidos.

Algunos platillos son la hamburguesa primera dama, la torre trump y la hamburguesa Biden, que es descrita como "una onza de carne con tomate viejo y el pan más viejo que se pueda conseguir". Además, como "sello de la casa" los panes van marcados con el sello "TRUMP".

En el sitio web del sitio se puede leer la siguiente descripción:

"Hamburguesas Trump de Bellville fue fundado en 2020 por Roland Beainy, un emprendedor que vino a Estados Unidos con una visión: servir las mejores hamburguesas con un espíritu excepcional. Inspirado por su amor por la cultura estadounidense y la comida de calidad, Roland convrtió esa idea en una experiencia completa de comida. Lo que comenzó como una sola sucursal, rápidamente se convirtió en una atracción para viajeros, locales y amantes de las hamburguesas en todo Texas.

