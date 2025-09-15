Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_e720ff5239
Internacional

Derriba EUA segunda lancha con presuntos narcos venezolanos

Estados Unidos derribó una segunda lancha en el Caribe con tres presuntos narcotraficantes venezolanos a bordo, informó el presidente Donald Trump

  • 15
  • Septiembre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este lunes que las Fuerzas Armadas estadounidenses destruyeron una segunda embarcación en el mar Caribe.

Según Washington, la lancha transportaba drogas y a bordo viajaban tres hombres de nacionalidad venezolana, quienes murieron durante la operación.

Trump aseguró que la acción, realizada bajo su autorización directa, formó parte de un “ataque cinético” contra organizaciones criminales ligadas al narcotráfico y al “narcoterrorismo” en la zona de responsabilidad del Comando Sur.

“Si llevas drogas, te vamos a cazar”

El mandatario, a través de su cuenta en Truth Social, lanzó una advertencia a los cárteles y grupos delictivos: “¡ATENCIÓN! Si transporta drogas que pueden matar a estadounidenses, ¡te vamos a cazar!”.

Añadió que ningún militar estadounidense resultó herido en la misión.

G06e6hpXYAEGgY3.png

Cabe señalar que el ataque ocurre apenas dos semanas después de que Estados Unidos derribara otra lancha, el pasado 2 de septiembre, en la que supuestamente viajaban once integrantes del grupo criminal venezolano Tren de Aragua.

En aquella ocasión, el gobierno de Nicolás Maduro negó las acusaciones y condenó lo que calificó como una agresión contra su soberanía.

Maduro rompe puentes con Washington

La nueva operación incrementa la tensión entre ambos países.

El presidente venezolano declaró este lunes que las comunicaciones con Washington están “deshechas” y que Venezuela se encuentra “más preparada” en caso de una “lucha armada”.

Desde hace años, la Casa Blanca acusa a Maduro de encabezar el llamado “Cártel de los Soles”, presunta red de narcotráfico integrada por altos mandos militares venezolanos.

Incluso, el gobierno de Trump mantiene sobre la mesa una recompensa de $50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del mandatario sudamericano.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_a802a29f3c
Reaccionan figuras de Hollywood a la muerte de Robert Redford
ruso_cartel_sinaloa_f387c23129
Ofrece EUA US$5 millones por captura de 'El Ruso', líder criminal
donald_trump_tercera_embarcacion_c37172dd62
Confirma Trump tercer ataque a embarcación venezolana
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_31_132cb8cf9b
Educación destina 823 MDP para 816 escuelas en Tamaulipas
2ea133b1_b0f8_4423_80c7_006d069478c1_66ab1f2106
Huachicol fiscal provoca caída de 8% en ventas de combustibles
EH_UNA_FOTO_2025_09_16_T155020_829_43fc108e6f
Convoca a movimiento de resistencia por la propiedad y libertad
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_fcaa6116ab
Mauricio Fernández se separará de cargo por cáncer
presa_cuchillo_tamps_839a7184d4
Sí enviará NL agua a Tamaulipas, pero sería 'poquita'
EH_DOS_FOTOS_2025_09_14_T125710_581_a160fb4c61
Fátima Bosch, de Tabasco, es la ganadora del certamen de belleza
publicidad
×