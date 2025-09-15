Derriba EUA segunda lancha con presuntos narcos venezolanos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este lunes que las Fuerzas Armadas estadounidenses destruyeron una segunda embarcación en el mar Caribe.

Según Washington, la lancha transportaba drogas y a bordo viajaban tres hombres de nacionalidad venezolana, quienes murieron durante la operación.

Trump aseguró que la acción, realizada bajo su autorización directa, formó parte de un “ataque cinético” contra organizaciones criminales ligadas al narcotráfico y al “narcoterrorismo” en la zona de responsabilidad del Comando Sur.

🔴 #URGENTE | Estados Unidos atacó otra embarcación cerca de las costas de Venezuela, matando a 3 presuntos narcotraficantes. pic.twitter.com/R1gMeOpORo — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) September 15, 2025

“Si llevas drogas, te vamos a cazar”

El mandatario, a través de su cuenta en Truth Social, lanzó una advertencia a los cárteles y grupos delictivos: “¡ATENCIÓN! Si transporta drogas que pueden matar a estadounidenses, ¡te vamos a cazar!”.

Añadió que ningún militar estadounidense resultó herido en la misión.

Cabe señalar que el ataque ocurre apenas dos semanas después de que Estados Unidos derribara otra lancha, el pasado 2 de septiembre, en la que supuestamente viajaban once integrantes del grupo criminal venezolano Tren de Aragua.

En aquella ocasión, el gobierno de Nicolás Maduro negó las acusaciones y condenó lo que calificó como una agresión contra su soberanía.

Maduro rompe puentes con Washington

La nueva operación incrementa la tensión entre ambos países.

El presidente venezolano declaró este lunes que las comunicaciones con Washington están “deshechas” y que Venezuela se encuentra “más preparada” en caso de una “lucha armada”.

Desde hace años, la Casa Blanca acusa a Maduro de encabezar el llamado “Cártel de los Soles”, presunta red de narcotráfico integrada por altos mandos militares venezolanos.

Incluso, el gobierno de Trump mantiene sobre la mesa una recompensa de $50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del mandatario sudamericano.

Comentarios