Derriba Estados Unidos dron iraní cerca de portaaviones

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirmaron el derribo de un dron iraní que se acercó al portaaviones USS Abraham Lincoln mientras navegaba en el mar Arábigo, en un episodio que vuelve a encender la fricción entre Washington y Teherán.

Según el capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central, la aeronave no tripulada, identificada como un Shahed-139, ignoró varias advertencias y realizó maniobras consideradas peligrosas cerca del grupo naval estadounidense.

Intercepción aérea sin daños

El dron fue abatido por un caza F-35 que opera desde el portaaviones, cuando éste se encontraba a unas 500 millas al sur de la costa iraní. Hawkins aseguró que no hubo afectaciones al buque ni personal lesionado.

El Abraham Lincoln fue enviado a la zona por orden presidencial el pasado 22 de enero, como parte de una estrategia de presión militar en un momento de alta sensibilidad regional.

Despliegue militar y negociaciones abiertas

El incidente ocurre mientras Estados Unidos e Irán mantienen conversaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní, retomadas tras ataques selectivos realizados por Washington en junio contra instalaciones ligadas a ese desarrollo.

Funcionarios estadounidenses reconocen que la presencia naval busca reforzar la disuasión, sin cerrar la puerta a una salida diplomática.

Hostigamiento en el estrecho de Ormuz

Horas después del derribo, Hawkins reportó que dos lanchas rápidas y otro dron de la Guardia Revolucionaria iraní se aproximaron a un petrolero estadounidense en el estrecho de Ormuz.

Un destructor de la Marina intervino para escoltar la nave, con apoyo aéreo, y garantizar su paso seguro por la estratégica vía marítima.

Desde Teherán, la agencia Fars aseguró que un avión no tripulado iraní concluyó “con éxito” una misión de vigilancia en aguas internacionales, mientras que la agencia Tasnim citó fuentes que calificaron el vuelo como “regular y legal”, aunque reconocieron la pérdida de contacto con el aparato.

Cabe señalar que el episodio es el primer enfrentamiento directo entre ambos países desde junio pasado, cuando Israel y Estados Unidos lanzaron bombardeos contra objetivos en Irán, y se produce días antes de una reunión diplomática prevista en Estambul, este viernes.

