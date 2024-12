Derrocado presidente sirio, Bashar Assad, recibe asilo en Moscú

El depuesto presidente sirio Bashar Assad huyó a Moscú este domingo, informaron medios rusos, horas después de un sorprendente avance rebelde que tomó la capital de Damasco y puso fin a los 50 años de férreo gobierno de la familia Assad.

Las agencias rusas Tass y RIA citaron a una fuente no identificada del Kremlin sobre el asilo otorgado a Assad y su familia en Moscú. The Associated Press no pudo verificar de inmediato los informes pero contactó al Kremlin para obtener comentarios.

RIA también dijo que Moscú había recibido garantías de los insurgentes sirios sobre la seguridad de las bases militares y puestos diplomáticos rusos en Siria.

Según informes, Assad dejó Siria temprano este domingo, y los sirios han estado inundando las calles al son de disparos de celebración después de un sorprendente avance rebelde que alcanzó la capital, poniendo fin a los 50 años de férreo gobierno de la familia Assad.

Los súbitos eventos han planteado preguntas sobre el futuro del país y la región en general. Rusia ha solicitado una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para discutir la situación en Siria, publicó en Telegram Dmitry Polyansky, primer representante permanente adjunto de Rusia ante la ONU.

Multitudes jubilosas se reunieron en plazas en Damasco, ondeando la bandera revolucionaria siria en escenas que recordaban los primeros días de la Primavera Árabe, antes de una brutal represión y el surgimiento de una insurgencia que sumió al país en una guerra civil de casi 14 años.

Otros saquearon eufóricos el palacio presidencial y la residencia después de que Assad y otros altos funcionarios desaparecieran.

Abu Mohammed al-Golani, un excomandante de Al-Qaeda que rompió lazos con el grupo hace años y dice abrazar el pluralismo y la tolerancia religiosa, lidera la mayor facción rebelde y está listo para trazar el futuro del país.

En su primera aparición pública desde que los combatientes entraron en los suburbios de Damasco el sábado, al-Golani visitó la gran Mezquita de los Omeyas y calificó la caída de Assad como “una victoria para la nación islámica”. Llamándose por su nombre de pila, Ahmad al-Sharaa, y no por su nombre de guerra, dijo a cientos de personas que Assad había convertido a Siria “en una granja para la codicia de Irán”.

Los rebeldes enfrentan la desalentadora tarea de sanar las amargas divisiones en un país devastado por la guerra y aún dividido entre facciones armadas. Los combatientes de la oposición respaldados por Turquía están luchando contra las fuerzas kurdas aliadas de Estados Unidos en el norte, y el grupo Estado Islámico sigue activo en algunas áreas remotas.

La televisión estatal siria transmitió un comunicado rebelde temprano este domingo diciendo que Assad había sido derrocado y todos los prisioneros habían sido liberados. Llamaron a la gente a preservar las instituciones del “Estado sirio libre”. Los rebeldes más tarde anunciaron un toque de queda en Damasco de 4 de la tarde a 5 de la mañana.

