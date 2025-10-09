Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T132925_169_78fb01f7d4
Internacional

Desalojan a ministros de Palacio Nacional por tiroteo en Haití

Esta balacera ocurrió cuando diversos funcionarios se encontraban congregados en el inmueble para celebrar la recuperación de control de Puerto Príncipe

  • 09
  • Octubre
    2025

Durante la celebración del primer consejo de ministros de las autoridades en Haití, se reportó un intenso tiroteo se reportó al exterior del Palacio Nacional. 

Funcionarios que se congregaron en el inmueble tras 18 meses en el poder, fueron obligados a desalojar el inmueble tras este presunto ataque.

De acuerdo con medios locales, en la reunión se encontraban el primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, y miembros de su Gabinete para decidir el presupuesto nacional para el nuevo ejercicio fiscal, así como simbolizar la recuperación de Puerto Príncipe, la cual se encontraba bajo el control de pandillas.

Hasta el momento, no se reportan personas heridas, pero un vehículo blindado aparentemente fue agredido con una ráfaga de disparos.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inter_policia_houston_802b6fd887
Tiroteos en Houston dejan cuatro muertos, incluido el sospechoso
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T173353_267_b3a5444c87
Estadounidense es baleada en por agentes de Patrulla Fronteriza
AP_25269263581278_e75c51149a
FBI desmantela supuesto lavado de dinero vinculado a Maduro
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_10_at_3_48_18_PM_9a36f6142c
Llama secretario de Educación a fortalecer la convivencia
Whats_App_Image_2025_10_10_at_3_27_40_PM_0462eb8451
Presentarán este sábado en Monterrey fundación de Tenochtitlán
EH_UNA_FOTO_2025_10_10_T153309_350_67be88b10e
Trump anuncia aranceles del 100% para China por su postura hostil
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
Whats_App_Image_2025_10_10_at_1_34_23_AM_a06fac1037
Incumplen con indemnización a empleados de empresa Trazzo
EH_UNA_FOTO_47_c536bb17eb
SCJN atrae caso de Cabeza de Vaca por posible corrupción y amparo
publicidad
×