Desalojan a ministros de Palacio Nacional por tiroteo en Haití

Durante la celebración del primer consejo de ministros de las autoridades en Haití, se reportó un intenso tiroteo se reportó al exterior del Palacio Nacional.

Funcionarios que se congregaron en el inmueble tras 18 meses en el poder, fueron obligados a desalojar el inmueble tras este presunto ataque.

De acuerdo con medios locales, en la reunión se encontraban el primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, y miembros de su Gabinete para decidir el presupuesto nacional para el nuevo ejercicio fiscal, así como simbolizar la recuperación de Puerto Príncipe, la cual se encontraba bajo el control de pandillas.

Hasta el momento, no se reportan personas heridas, pero un vehículo blindado aparentemente fue agredido con una ráfaga de disparos.

