Desalojan Universidad de Massachusetts tras tiroteo

A solo 24 horas del asesinato de Charlie Kirk y el tiroteo en una preparatoria de Denver, se registra otro ataque armado en una institución educativa de EUA

Autoridades despliegan operativo de seguridad para desalojar la Universidad de Massachusetts tras reportar un tiroteo en el estado de Boston.

A través de redes sociales se difundieron distintas imágenes en las que se muestra el desalojo de los estudiantes.

Por su parte, la institución educativa informó sobre un "incidente policiaco" cerca del campus, por lo que llamó a la comunidad a no acercarse al área. 

-Nota en desarrollo-


