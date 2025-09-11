Desalojan Universidad de Massachusetts tras tiroteo

Autoridades despliegan operativo de seguridad para desalojar la Universidad de Massachusetts tras reportar un tiroteo en el estado de Boston.

A través de redes sociales se difundieron distintas imágenes en las que se muestra el desalojo de los estudiantes.

A solo 24 horas del asesinato de Charlie Kirk, hubo un tiroteo masivo en la Universidad de Massachusetts. La violencia no cesa en Estados Unidos. La libre portación de armas sigue generando muertos en cualquier ciudad del país. Jamás hay que permitir que la Argentina se convierta… pic.twitter.com/uprPnMiBVo — Martín Dandach (@MartinDandach) September 11, 2025

Por su parte, la institución educativa informó sobre un "incidente policiaco" cerca del campus, por lo que llamó a la comunidad a no acercarse al área.

-Nota en desarrollo-

Comentarios