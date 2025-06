Desestima EUA demanda de México contra fabricantes de armas

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este jueves 5 de junio, de manera unánime, la demanda presentada por el gobierno de México contra diversos fabricantes de armas estadounidenses, a quienes responsabilizaba por la violencia generada en su territorio con armas traficadas desde EUA.

El fallo representa un revés para México en su intento legal por obligar a empresas como Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock a modificar sus prácticas comerciales y pagar indemnizaciones millonarias.

La decisión del máximo tribunal se ampara en la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de 2005, que limita la responsabilidad civil de los fabricantes cuando sus productos son utilizados por terceros para cometer delitos.

“No se puede iniciar una acción contra un fabricante si, como en el caso de México, se basa en el uso delictivo del producto por parte de un tercero”, escribió la jueza Elena Kagan, citada por USA Today.

México acusaba negligencia de las empresas

La demanda, presentada en 2021, sostenía que las empresas tenían conocimiento de que sus armas eran vendidas a traficantes y utilizadas por cárteles del narcotráfico en territorio mexicano. Además, se estimaban daños por alrededor de 10 mil millones de dólares.

Sin embargo, las compañías rechazaron cualquier implicación, argumentando que el mal uso de sus productos por parte de terceros no prueba responsabilidad legal, según reportó The Associated Press (AP).

Fallo revoca decisión previa de apelación

Aunque un tribunal de primera instancia ya había desestimado la demanda, el Primer Circuito de Apelaciones de Boston revivió el caso en 2023 bajo la premisa de que México apelaba a una excepción dentro de la legislación de 2005.

Esa excepción ha sido utilizada en demandas por tiroteos masivos, como el caso Sandy Hook, que resultó en un acuerdo de 73 millones de dólares con Remington.

En este caso, la Corte Suprema concluyó que la excepción no aplicaba a la demanda mexicana.

Armas de EUA, flujo constante hacia México

Pese al fallo, el gobierno mexicano sostiene que cerca del 70% de las armas ilegales utilizadas en el país provienen de Estados Unidos. Datos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) estiman que entre 200 mil y 500 mil armas cruzan cada año hacia México de forma ilícita.

