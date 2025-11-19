Cerrar X
Juez desestima demanda contra Vin Diesel por agresión sexual

Un juez desestimó la demanda de una mujer sosteniendo que el argumento era 'insostenible' y contrario a la intención del código legal de California

  • 19
  • Noviembre
    2025

Este miércoles, un juez de California desestimó una demanda en contra de Vin Diesel, en la cual se le acusaba de agresión sexual en 2010 durante el rodaje de "Rápidos y furiosos: 5in control".

La demanda fue interpuesta por una mujer que aseguraba haber trabajado como asistente del actor.

En la desestimación por parte del tribunal, este sostuvo que el argumento de la demandante era "insostenible" y contrario a la intención del código legal del estado de California, según informó Los Angeles Times.

Otro de los argumentos que llevaron a denegar la causa se debe a que California no era la jurisdicción competente para presentar la denuncia.

Fue en 2023 cuando la denuncia fue presentada ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, alegando que el actor estadounidense manoseó, besó a la fuerza y se masturbó frente a la demandante en una habitación de hotel en Atlanta, Georgia.

En la denuncia se explicaba que la agresión ocurrió al poco más de una semana de ser contratada por Diesel y su productora, One Race Productions, para el rodaje de la película y que, un día después de los hechos, fue despedida por no corresponder las insinuaciones del actor.

La mujer también demandó a One Race Productions y a la presidenta de la compañía y hermana de Diesel, Samantha Vincent, quien, según el relato de la víctima, fue la encargada de llamarla para despedirla.


