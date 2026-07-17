Deslave en China obliga a evacuar a más de mil personas

Un deslizamiento de tierra en Chongqing sepultó viviendas, dejó personas atrapadas y provocó la evacuación de más de 1,100 habitantes

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Un deslizamiento de tierra registrado este viernes en la ciudad de Chongqing, en el suroeste de China, sepultó varios edificios residenciales, dejó un número indeterminado de personas atrapadas y obligó a evacuar a más de 1,100 habitantes de la zona afectada.

De acuerdo con varios reportes, al menos 10 personas fueron rescatadas de entre los escombros, mientras las labores de búsqueda y rescate continuaban en el lugar.

El deslave sepultó más de 10 edificios

El derrumbe ocurrió a primeras horas de la mañana en el condado de Pengshui, cuando grandes cantidades de roca y tierra descendieron por una ladera y cubrieron más de 10 edificios residenciales.

Las imágenes difundidas por la televisión estatal mostraron el momento en que parte de una montaña colapsó sobre una zona habitada. Equipos de rescate trabajaban entre los escombros, aunque las labores se complicaron debido a la inestabilidad del terreno y al riesgo de nuevos deslizamientos.

En redes sociales también se compartieron videos de rescatistas equipados con excavadoras removiendo escombros para localizar sobrevivientes. En uno de los operativos, un equipo logró extraer a una víctima atrapada.

Daños en viviendas y servicios básicos

Fotografías del lugar mostraron enormes bloques de roca deslizándose junto a edificios hasta una vía fluvial cercana. Dos inmuebles de aproximadamente cinco y 15 pisos sufrieron daños, aunque permanecieron en pie.

El deslizamiento fue provocado por las lluvias y ocurrió cerca de un tramo del río Wujiang, una zona montañosa caracterizada por formaciones kársticas, pequeños poblados y terrazas.

Además de los daños materiales, varios postes de electricidad quedaron sepultados, provocando la interrupción del suministro eléctrico. Como medida preventiva, las autoridades suspendieron los servicios de agua, electricidad y gas en un radio de un kilómetro alrededor del área afectada.

Las autoridades informaron que enviaron más de 8 mil artículos de asistencia para atender la emergencia, entre ellos tiendas de campaña, camas plegables y kits de emergencia destinados a las familias evacuadas.

El condado de Pengshui se localiza en el sureste de Chongqing, cerca de los límites con las provincias de Hubei y Guizhou, donde continúan las operaciones de rescate y evaluación de daños.