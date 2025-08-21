Cerrar X
inter_deslave_guinea_6ba21c8ace
Internacional

Deslave en Guinea deja al menos 11 muertos tras fuertes lluvias

Un deslave en el país africano derivado de las fuertes lluvias, sepultó viviendas en la comunidad rural de Maneah, dejando 11 muertos y más de 10 heridos

  • 21
  • Agosto
    2025

Este miércoles, parte de una montaña se desprendió debido a las fuertes lluvias en las afueras de la capital de Guinea, África, provocando un deslave sobre edificios de una comunidad rural.

De acuerdo con las autoridades locales, este deslave dejó al menos 11 muertos, mientras que otras 10 resultaron gravemente heridas y se anticipa que el número de decesos se incremente.

El deslave ocurrió la noche del miércoles en Maneah, una comunidad rural en la prefectura de Coyah, a 50 kilómetros de la capital Conakry, señaló la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias en un comunicado.

“Anoche, eran alrededor de las 7 de la noche. Estaba lloviendo, y de repente vi que la montaña se desprendía. Cayó sobre las casas al pie de la montaña. El barro enterró las casas. “Ninguna persona salió con vida”, dijo Kone Pepe, un residente local.

Las operaciones de búsqueda y rescate continúan este jueves.

“Es una parte de la montaña que cedió bajo el efecto de la lluvia y cayó sobre los edificios”, declaró Mory Condé, ministro de planificación urbana y vivienda.

El deslave se produjo en medio de fuertes lluvias en la zona y en momentos en que África Occidental ha experimentado inundaciones sin precedentes que dejaron 1,000 muertos el año pasado y han desplazado a cientos de miles de personas en toda la región.


