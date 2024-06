Desmantelan intento de sabotaje contra Interpol en Moldavia

Una operación multinacional llevada a cabo por Interpol y el FBI desmanteló intentos en Moldavia de sabotear una de las herramientas clave de la agencia policial internacional, el sistema de Notificación Roja, informaron funcionarios el martes. Cuatro personas fueron detenidas en el país de Europa del Este.

La operación conjunta, que también contó con la cooperación de las autoridades francesas y británicas, descubrió una organización criminal internacional con vínculos con individuos en Rusia, Ucrania y Bielorrusia sospechosos de ciberdelito, dijo la jefa de anticorrupción de Moldavia.

Los individuos sospechosos “pagaron a intermediarios y figuras públicas en Moldavia para informar a los criminales buscados sobre su estado de Notificación Roja”, dijo Verónica Dragalin, la jefa de anticorrupción, a un reportero.

La notificación señala a las personas consideradas fugitivas para las autoridades policiales de todo el mundo y es una de las herramientas más importantes de Interpol. La investigación condujo a la detención de cuatro personas durante 72 horas bajo sospecha de interferir con las notificaciones, dijo Dragalin.

El esquema buscaba que las personas sujetas a Notificaciones Rojas “obtuvieran asilo o estatus de refugiado” en Moldavia y otros países “con el objetivo de bloquear y eliminar” las notificaciones mediante sobornos a funcionarios públicos, añadió.

Las sumas de dinero involucradas, dijo, ascienden a varios millones de dólares (euros).

Interpol, con sede en Lyon, Francia, dijo que el operativo siguió a la detección de intentos de “bloquear y eliminar” las notificaciones, que señalan a personas consideradas fugitivas para las autoridades policiales de todo el mundo.

Moldavia abrió una investigación el 2 de abril, después de recibir información de la Fiscalía Financiera de Francia, y posteriormente solicitó la asistencia del FBI.

“Estamos comprometidos con la lucha contra la corrupción de alto nivel en todas sus formas, particularmente aquellos esquemas que ponen en peligro las investigaciones criminales en todo el mundo”, dijo Dragalin.

Un comunicado de Interpol dijo que la agencia ha tomado medidas para prevenir un mayor “uso indebido de sus sistemas”.

“Nuestros robustos sistemas de monitoreo identificaron actividad sospechosa”, dijo Jürgen Stock, secretario general de Interpol.

“Tomamos medidas inmediatas, incluyendo reportar el problema a las autoridades policiales en nuestro país anfitrión, Francia”.

Stock destacó el vasto número de individuos sujetos a Notificaciones Rojas — más de 70 mil personas — pero no dio detalles sobre el sabotaje intentado.

Cuando fue contactada por The Associated Press, Interpol dijo que, dado que se trataba de una investigación moldavo-francesa, no sería apropiado que la agencia profundizara en una investigación en curso.

Comentarios