Desplome estructura en Corea del Sur deja al menos un muerto

Una torre de 60 metros colapsó durante su demolición; seis personas permanecen atrapadas y equipos de rescate trabajan entre escombros inestables

  • 06
  • Noviembre
    2025

Una torre de 60 metros de altura se desplomó este viernes (tiempo local) durante trabajos de demolición en una termoeléctrica fuera de servicio en Corea del Sur, dejando hasta el momento un muerto y seis personas atrapadas, indicaron autoridades.

Elemetos de equipos de rescate localizaron a uno de los atrapados, de quien se teme esté muerto, pero no han podido extraerlo de los escombros. Otras dos personas fueron rescatadas poco después de que los equipos de emergencia llegaran al lugar el jueves por la tarde.

Otro trabajador, que fue rescatado más tarde, fue declarado muerto en un hospital el viernes por la mañana, señaló Kim Jeong-shik, un funcionario del departamento de bomberos de Ulsan.

Kim indicó que se suspendió la búsqueda de las personas restantes debido a temores sobre la inestabilidad de los escombros, y se reanudará después de trabajos de estabilización.

"Hemos desplegado perros de rescate y están realizando búsquedas ahora. También tenemos mucho equipo de detección en el lugar, incluidas cámaras térmicas y endoscopios", expresó Kim en una rueda de prensa.

Las autoridades dijeron anteriormente que las dos primeras personas rescatadas no tenían heridas que pusieran en peligro su vida. Más de 340 rescatistas y unos 90 vehículos y equipos han sido desplegados en el sitio para las labores de búsqueda y rescate.

Tras el derrumbe, el presidente surcoreano Lee Jae Myung ordenó movilizar todo el personal y equipo disponible para los trabajos de rescate, y a la vez asegurarse de la seguridad de los socorristas que operan entre los escombros.

La planta fue dada de baja en 2021 después de 40 años de operación. Las autoridades indicaron que la torre de la caldera —una de tres en el sitio— había sido debilitada mientras se le preparaba para su demolición.


