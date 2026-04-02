Desplome de avioneta deja tres muertos en Puebla

Durante esta tarde, el desplome de una avioneta dejó a tres personas sin vida y una más herida en las inmediaciones del municipio de Huejotzingo, Puebla.

El hecho aparentemente ocurrió sobre la carretera San Mateo Capultitlán-Santa Ana Xalmimilulco, donde cuatro personas se encontraban a bordo de la aeronave Cessna 172M identificada con la matrícula XB–RRN

A través de redes sociales, Protección Civil del Estado confirmó el hecho ocurrido en la localidad de Santa Ana Xalmimilulco.

🚨✈️ El @Gob_Puebla informa que, derivado del accidente de aeronave registrado en el municipio de Huejotzingo, se confirma la caída de una avioneta, modelo C172, en terrenos de cultivo a un costado del Parque Industrial San Miguel Quetzalcóatl, en la localidad de Santa Ana… pic.twitter.com/NszfFSgiQk — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) April 2, 2026

De acuerdo con las autoridades, la aeronave despegó del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán con destino a Poza Rica. Sin embargo, minutos después se registró el accidente.

Identifican víctimas de desplome

Trasciende que las víctimas fueron identificadas como cuatro hombres de nombre:

Paulo Antonio "N"

Marcos Omar "N"

Ramses Olán "N"

Emilio "N" (herido)

Según autoridades, este último quedó en estado grave, por lo que fue trasladado para recibir atención médica.

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