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Nacional

Desplome de avioneta deja tres muertos en Puebla

Trasciende que al menos tres de las cuatro personas que se encontraban a bordo perdieron la vida y una más se encuentra herida

  • 02
  • Abril
    2026

Durante esta tarde, el desplome de una avioneta dejó a tres personas sin vida y una más herida en las inmediaciones del municipio de Huejotzingo, Puebla.

El hecho aparentemente ocurrió sobre la carretera San Mateo Capultitlán-Santa Ana Xalmimilulco, donde cuatro personas se encontraban a bordo de la aeronave Cessna 172M identificada con la matrícula XB–RRN

A través de redes sociales, Protección Civil del Estado confirmó el hecho ocurrido en la localidad de Santa Ana Xalmimilulco.

De acuerdo con las autoridades, la aeronave despegó del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán con destino a Poza Rica. Sin embargo, minutos después se registró el accidente. 

Identifican víctimas de desplome 

Trasciende que las víctimas fueron identificadas como cuatro hombres de nombre: 

  • Paulo Antonio "N"
  • Marcos Omar "N"
  • Ramses Olán "N"
  • Emilio "N" (herido)

Según autoridades, este último quedó en estado grave, por lo que fue trasladado para recibir atención médica.


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