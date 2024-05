Detienen a pasajero con serpientes en sus pantalones

Agentes de seguridad del aeropuerto de Miami, en Estados Unidos, se toparon con una sorpresa hace unos días, luego de que detuvieron a un hombre que trasladaba serpientes ocultas en sus pantalones.

La Administración de Seguridad en el Transporte publicó en X antes Twitter que el pasado 26 de abril, agentes en un punto de revisión del Aeropuerto Internacional de Miami descubrieron que un pasajero ocultaba en sus pantalones una pequeña bolsa que contenía serpientes.

La publicación incluía una fotografía en la que se ve a las dos pequeñas serpientes que fueron encontradas en lo que aparentemente era un estuche para gafas de sol.

Officers at @iflymia detected this bag of snakes hidden in a passenger’s pants at a checkpoint on Fri, April 26. @TSA called our @CBPSoutheast and Miami-Dade Police partners in to assist, and the snakes were turned over to the Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. pic.twitter.com/CggJob8IT8