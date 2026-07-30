Devastador panorama de Japón al sufrir sismo de magnitud 7.1

Autoridades señalaron que se contabilizaron al menos 30 muertos mientras las jornadas maratónicas de rescate se intensifican

Al menos 30 personas perdieron la vida a causa del terremoto de magnitud 7.1 que sacudió al sur de Japón.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, confirmó la cifra durante una conferencia de prensa, donde aseguró que su gobierno asumirá un papel de liderazgo en la coordinación de los diversos esfuerzos de rescate.

Afirmó que entre las prioridades se encuentra el restablecer la electricidad, el gas y el agua en las zonas afectadas, al tiempo que se proporciona un suministro de agua potable.

Alrededor de 19,000 viviendas continúan sin servicio eléctrico y más de 9,000 se alojan en estos refugios. Los sobrevivientes hablaron de volver a casa y sacar desesperadamente a familiares de entre los escombros. Algunos sufrieron heridas y fueron trasladados de urgencia al hospital.

Los damnificados pasaron otra noche en los campamentos instalados en la zona que normalmente operan como gimnasios y otros espacios grandes. Algunas viviendas seguían sin agua ni electricidad, mientras que otras personas simplemente tenían miedo de regresar.

De las muertes registradas en el último conteo, 25 han sido confirmadas como relacionadas con el desastre, pero había otras nueve bajo investigación, indicó el gobierno de la prefectura de Kumamoto.

En este panorama, también aumentaron las preocupaciones por enfermedades, incluso por el calor sofocante. El Ministerio de Medio Ambiente emitió una alerta por golpe de calor para la zona de Kumamoto, con temperaturas que se esperaba alcanzaran hasta 33 °C este jueves.

Una de las zonas más afectadas de Kumamoto es la localidad de Hikawa, donde muchos residentes carecen de agua o electricidad, o ambas cosas, y algunos se quedan dentro de sus vehículos en parques o en el estacionamiento municipal.

En la zona de Yatsushiro, donde se derrumbó una chimenea en una fábrica de Nippon Paper Industries, 10 personas fueron rescatadas, pero otras ocho murieron y una seguía desaparecida, según el equipo de desastres del gobierno de la prefectura de Kumamoto.

Los daños más graves se registraron en el centro comercial Aeon Mall, en la localidad de Kashima, que estaba abarrotado de miles de personas cuando el terremoto azotó a última hora de la tarde.

En la madrugada se confirmó que seis personas fallecieron en el centro comercial de entre las 11 personas extraídas de los escombros, según las autoridades de Kumamoto.