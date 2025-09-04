Sufre Afganistán otro sismo tras mortal terremoto del domingo

La provincia de Kunar, epicentro del mortal terremoto del domingo, sufrió este jueves un nuevo sismo de magnitud 5.6, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El temblor ocurrió a las 22:26 horas locales y su epicentro estuvo a 36 kilómetros al suroeste de la ciudad de Asadabad, con una profundidad de 10 kilómetros.

Por el momento no se tiene información clara sobre posibles víctimas o daños del nuevo seísmo. La región, fronteriza con Pakistán, ha registrado movimientos sísmicos continuos en los últimos días, lo que genera preocupación por la estabilidad de las construcciones afectadas previamente.

Cifra histórica de víctimas

Cabe señalar que el primer terremoto, de magnitud 6.0, provocó 2,205 muertos y 3,640 heridos, según los talibanes, y se considera el más letal en Afganistán en décadas.

Las operaciones de rescate continúan, aunque las esperanzas de encontrar personas con vida disminuyen a medida que pasan los días.

Por otra parte, la entrega de ayuda humanitaria se ha vuelto prioritaria, pero los daños a las carreteras y la continuidad de los temblores dificultan el acceso a Kunar y otras provincias afectadas.

Además, las autoridades talibanes han desplegado a sus soldados para asistir en las tareas de rescate, aunque los recursos del régimen están al límite.

La sociedad civil toma acción

En áreas donde el Estado aún no llega, la población local se ha organizado para ayudar. Voluntarios recorren largas distancias a pie para asistir en la zona cero, supliendo al personal técnico y de emergencias que abandonó el país en 2021 tras la toma del poder por los talibanes.

