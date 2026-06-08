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Internacional

DHS niega permiso especial a gobernadores de Sonora y Tamaulipas

El Departamento de Seguridad Nacional rechazó que exista un "parole" especial para ambos gobernadores tras versiones sobre presuntas restricciones migratorias

  • 08
  • Junio
    2026

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) desmintió este lunes la existencia de un supuesto permiso especial de ingreso y salida del país para los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, luego de que circularan versiones sobre una presunta solicitud de este beneficio migratorio.

La dependencia estadounidense aclaró que ni Francisco Alfonso Durazo Montaño, mandatario de Sonora, ni Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, cuentan con una autorización de este tipo.

Francisco Alfonso Durazo Montaño y Américo Villarreal Anaya no han sido beneficiados con tal permiso”, indicó el DHS al responder sobre los rumores que surgieron en torno a ambos funcionarios.

Rumores surgieron por presuntas restricciones migratorias

Las especulaciones comenzaron tras versiones que apuntaban a que ambos gobernadores habrían solicitado una autorización especial para ingresar a territorio estadounidense, luego de una supuesta cancelación de sus visas derivada de presuntas investigaciones en su contra.

Sin embargo, la autoridad estadounidense negó que exista un trámite de esta naturaleza a favor de los mandatarios estatales.

¿Qué es el permiso conocido como 'Parole'?

El denominado Parole es una figura migratoria discrecional utilizada por el gobierno de Estados Unidos para permitir el ingreso o permanencia temporal de personas extranjeras sin necesidad de una visa tradicional.

Este mecanismo puede otorgarse cuando la estancia del solicitante representa un beneficio significativo para el gobierno estadounidense, responde a razones de interés público o está relacionada con asuntos de seguridad nacional.

Con la aclaración emitida por el DHS, se descarta oficialmente que los gobernadores de Sonora y Tamaulipas hayan recibido este tipo de autorización especial para cruzar la frontera estadounidense.


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