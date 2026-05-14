Renuncia jefe de Patrulla Fronteriza entre reacomodos de DHS

Michael Banks, jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, presentó su renuncia con efecto inmediato, en lo que se convierte en la más reciente salida de alto nivel dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bajo la nueva gestión de Markwayne Mullin.

En entrevista con CNN, Banks confirmó su dimisión tras casi 37 años de servicio público, argumentando que deja el cargo en un momento en el que, aseguró, el país cuenta con “la frontera más segura” de su historia. “Es mi momento de disfrutar de la familia y de la vida”, expresó.

Su salida ocurre en un contexto de reconfiguración interna en el DHS, luego de la destitución en marzo de la entonces secretaria Kristi Noem por controversias relacionadas con gasto público y operativos federales, y el posterior nombramiento de Mullin al frente de la dependencia.

Banks, veterano de la corporación y exjefe de la frontera en Texas, tuvo un papel clave en la Operación Lone Star, estrategia impulsada por el gobernador Greg Abbott para contener la migración irregular, lo que le valió el respaldo del presidente Donald Trump, quien lo designó en enero de 2025 como titular de la Patrulla Fronteriza.

Durante su gestión, también destacó el ascenso del agente Gregory Bovino, quien lideró una agresiva campaña migratoria en el interior del país, generando tensiones dentro de la propia agencia.

El comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Rodney Scott, reconoció la trayectoria de Banks y agradeció sus “décadas de servicio”.

Con su salida, ya suman tres cambios de alto perfil en el DHS en apenas dos meses. A ello se añade la próxima salida de Todd Lyons, director interino del ICE, quien dejará el cargo el 31 de mayo.

Esto es lo que sabemos sobre Michael Banks

Renuncia inmediata: Michael Banks deja la jefatura de la Patrulla Fronteriza de EU.

37 años de servicio: Se retira para “disfrutar de la familia y la vida”.

Se va con mensaje fuerte: Asegura que deja “la frontera más segura” en la historia.

Reacomodo en DHS: Es la tercera salida de alto nivel en dos meses.

Cambio de mando: Ocurre tras la llegada de Markwayne Mullin al Departamento de Seguridad Nacional.

Antecedente polémico: Kristi Noem fue destituida en marzo por controversias.

Perfil clave: Banks fue jefe fronterizo en Texas y operador de la Operación Lone Star.

Más salidas: Todd Lyons (ICE) también dejará el cargo el 31 de mayo.

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