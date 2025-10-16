Día Mundial de la Alimentación 2025: un panorama de esperanza

Este jueves se celebra el Día Mundial de la Alimentación, una fecha impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que busca reflexionar sobre los retos y avances en la lucha contra el hambre. Este año, los informes globales muestran un leve retroceso del hambre a nivel mundial, aunque las crisis humanitarias y los conflictos siguen dejando a millones de personas sin acceso a una alimentación adecuada.

Según el Informe sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo (SOFI 2025), entre 638 y 720 millones de personas enfrentaron hambre crónica en 2024, con un punto estimado de 673 millones. Aunque la cifra supone una mejora respecto a los 735 millones registrados en 2023, aún supera los niveles previos a la pandemia y está lejos de la meta de “Hambre Cero” planteada para 2030.

En total, el 8.2 % de la población mundial sufre desnutrición, y 2.3 mil millones de personas —una de cada cuatro— viven en condiciones de inseguridad alimentaria moderada o severa.

“Estamos avanzando, pero demasiado despacio. La recuperación pospandemia no está alcanzando a los más vulnerables”, advirtió la FAO en su informe más reciente.

No todos avanzan

A pesar de los esfuerzos, el acceso a la alimentación no se distribuye de forma uniforme. África Subsahariana sigue siendo la región más golpeada, con más del 20% de su población en situación de hambre, lo que equivale a unos 307 millones de personas.

En Asia, más de 300 millones de habitantes padecen subnutrición, mientras que en América Latina y el Caribe se han registrado leves mejoras gracias a políticas públicas de protección social y a la estabilización de precios.

En cambio, en regiones como África y Asia Occidental, la crisis alimentaria se ha agravado debido a conflictos armados, sequías prolongadas y alza en los precios de los alimentos.

Conflictos agravan situación

Varias zonas del planeta enfrentan situaciones extremas de hambre aguda. En 2024, más de 295 millones de personas en 53 países vivieron niveles severos de inseguridad alimentaria, un aumento de casi 14 millones respecto al año anterior.

Entre los casos más críticos destacan:

Gaza: Más de 55,000 niños menores de cinco años sufren desnutrición aguda, según un estudio publicado en The Lancet. Los bloqueos de ayuda y la escasez de agua y medicamentos han llevado a niveles “catastróficos” de hambre.

Haití: Naciones Unidas advierte que hacia 2026, hasta 6 millones de personas podrían enfrentar inseguridad alimentaria severa si no se estabiliza la situación política y económica.

Yemen: Más de 17 millones de personas padecen hambre, incluyendo un millón de niños menores de cinco años con desnutrición aguda.

Comer bien, es caro

A la par del hambre, otro desafío crece: la asequibilidad de una dieta saludable. Más de 2.6 mil millones de personas no pueden pagar una alimentación equilibrada.

El aumento del costo de los alimentos —en parte debido a la inflación, conflictos y cambio climático— ha erosionado el poder adquisitivo, sobre todo en países en desarrollo.

Los recortes en la ayuda internacional agravan la situación. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) alertó recientemente que una reducción de hasta 40 % en los fondos amenaza con dejar sin asistencia a millones de personas.

Retos para el futuro

De cara al 2030, la FAO, la OMS y el PMA coinciden en que alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2: Hambre Cero requerirá acciones coordinadas, sostenibles e inclusivas.

La transformación de los sistemas alimentarios, la inversión en agricultura local y la reducción del desperdicio de alimentos son claves para lograrlo.

En palabras del secretario general de la ONU, António Guterres:

“En un mundo donde se produce suficiente alimento para todos, permitir que millones pasen hambre es una elección, no una inevitabilidad.”

Un llamado a la acción

El Día Mundial de la Alimentación 2025 lleva como lema “Alimentos, agua y vida: no dejar a nadie atrás”, recordando que cada acción cuenta. Desde reducir el desperdicio de comida en casa hasta apoyar políticas públicas sostenibles, el cambio empieza en cada plato.

