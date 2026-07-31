Crisis en Ceuta tras ingreso masivo de migrantes deja 41 muertos

Miles de migrantes cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta en un solo día, provocando una crisis humanitaria que dejó al menos 41 fallecidos

La ciudad autónoma española de Ceuta enfrentó una de las mayores crisis migratorias de los últimos años luego de que entre 50 mil y 60 mil personas cruzaran desde Marruecos en un lapso de 24 horas, una cifra que representa cerca del 70% de la población habitual del enclave.

De acuerdo con las autoridades, al menos 41 migrantes perdieron la vida durante los intentos por ingresar al territorio español. Muchos fallecieron ahogados mientras trataban de llegar por mar y otros murieron durante una estampida registrada en la zona fronteriza de El Tarajal.

España califica la situación de insostenible

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, describió el panorama como "absolutamente insostenible", mientras que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acudió al enclave y calificó los hechos como una violación de la integridad territorial del país.

Sánchez responsabilizó a las redes de tráfico de personas por engañar a miles de migrantes y exponerlos a rutas que, en muchos casos, terminan con pérdidas humanas.

El Ministerio del Interior español informó que aproximadamente la mitad de quienes cruzaron ya habían regresado a Marruecos a través de los pasos fronterizos habilitados.

Enfrentamientos y emergencia humanitaria

La crisis comenzó con disturbios entre migrantes y fuerzas de seguridad marroquíes.

Imágenes difundidas desde la frontera mostraron el uso de gases lacrimógenos para dispersar a grupos concentrados cerca de Ceuta, mientras otros continuaban intentando llegar nadando al territorio español.

Representantes de la Guardia Civil calificaron la situación como una grave crisis humanitaria, al señalar que miles de personas, incluidos menores de edad no acompañados, permanecían en parques, banquetas y calles sin un lugar donde resguardarse.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó como inaceptables las imágenes provenientes de Ceuta y pidió frenar los cruces irregulares, desmantelar las redes de tráfico de personas y acelerar el retorno de quienes ingresen sin cumplir las normas comunitarias.

Por su parte, la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, expresó su confianza en que los migrantes regresen a su país y reiteró que Rabat mantiene su compromiso con una migración legal, ordenada y segura.

La tensión se extendió al otro enclave español en el norte de África, Melilla, donde también se registraron intentos de ingreso desde Marruecos. En la ciudad fronteriza de Bni Nsar hubo enfrentamientos entre migrantes y la policía, con lanzamiento de piedras, incendios de vehículos oficiales y decenas de detenciones.

Las autoridades españolas relacionaron el aumento de los cruces con una reciente resolución del Tribunal Supremo sobre las devoluciones de migrantes llegados por mar, aunque activistas marroquíes pusieron en duda que esa decisión judicial fuera conocida por quienes participaron en la oleada migratoria.