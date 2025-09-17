Cerrar X
Internacional

Diagnostican a Bolsonaro con cáncer de piel; regresa a prisión

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel en fase temprana tras una cirugía en la que le retiraron varias lesiones cutáneas

  • 17
  • Septiembre
    2025

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de 70 años, fue diagnosticado con cáncer de piel en etapa temprana tras ser dado de alta este miércoles del hospital donde fue internado de urgencia.

Durante el procedimiento médico, se le retiraron ocho lesiones cutáneas, de las cuales dos resultaron ser carcinoma de células escamosas.

Aunque el cáncer no requiere tratamiento inmediato, los médicos indicaron que Bolsonaro deberá someterse a evaluaciones periódicas para vigilar la evolución de la enfermedad.

Claudio Birolini, uno de sus médicos, señaló que el carcinoma es precoz y no agresivo, por lo que su estado es estable y controlable.

Tras recibir el alta, Bolsonaro regresó a su residencia en Brasilia, donde cumple prisión domiciliaria tras ser condenado a 27 años de cárcel por su implicación en un plan de golpe tras las elecciones de 2022.

Cabe recordar que desde 2018, Bolsonaro ha enfrentado múltiples problemas de salud, incluidos procedimientos quirúrgicos por lesiones derivadas de un apuñalamiento durante su campaña presidencial. 

Los médicos enfatizaron que su cáncer actual no está relacionado con aquel incidente.

Además del carcinoma cutáneo, Bolsonaro se había internado por anemia persistente y alteración renal, con síntomas de vómitos y mareos.

Los especialistas confirmaron que ha superado estos problemas y su condición es estable.


