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Internacional

Díaz-Canel reconoce gravedad de crisis tras avalar reformas

Cuba atraviesa una profunda crisis energética, agravada desde enero por el asedio petrolero del gobierno de Estados Unidos

  • 18
  • Junio
    2026

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoció este jueves que la crisis económica impone "cambios urgentes y necesarios", por lo que avaló la entrada en vigor del paquete de reformas económicas al que el Partido Comunista de Cuba.

En un discurso, Díaz-Canel reconoció que el papel del único partido legal en la isla "no es explicar la crisis" sino "cambiar lo que haya que cambiar".

¿Qué incluyen las reformas económicas que entraron en vigor en Cuba?

Las reformas económicas incluyen la entrada en el sector turístico de "nuevos actores", el fomento de la inversión extranjera directa, cambios para tratar de dinamizar la agricultura, el comercio exterior, y descentralizar la toma de decisiones a fin de dotar de una mayor "autonomía" a empresas estatales y municipios.

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Díaz-Canel reiteró que estas transformaciones "son para avanzar en la defensa del socialismo, para apoyar y ampliar la justicia social, para crear riqueza económica y distribuirla con equidad".

Díaz-Canel reconoce que la profunda crisis lleva al gobierno a tomar decisiones urgentes

El presidente cubano reconoció que se trata de "una agenda económica y social de emergencia", y que incluye medidas que forman parte del programa del Gobierno cubano "junto a decisiones que no pueden seguir esperando".

Cuba atraviesa una profunda crisis energética, agravada desde enero por el asedio petrolero de Estados Unidos. 

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La economía estatal está casi en su totalidad paralizada y se estima que se va a contraer al menos 6.5% este ejercicio, a lo que habría que sumar una caída acumulada de más del 15 % entre 2020 y 2025.

Recalcó que este tiempo "exige transformar, producir más, destrabar más, escuchar más, decidir mejor y rendir cuentas”.

 


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