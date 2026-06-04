Estados Unidos intensificó su ofensiva contra Cuba al imponer sanciones financieras al presidente Miguel Díaz-Canel, y a familiares del exmandatario Raúl Castro

Inicio / Nacional / Sanciona EUA al presidente de Cuba y a un hijo de Raúl Castro

El Gobierno de Estados Unidos elevó este jueves la presión sobre Cuba al imponer sanciones financieras contra el presidente Miguel Díaz-Canel, varios de sus familiares y personas cercanas al círculo de poder de la isla.

Dicha medida fue anunciada por el Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que incluyó en su lista de sancionados a Díaz-Canel; a su esposa, Lis Cuesta Peraza; a su hijastro, Manuel Anido Cuesta, quien reside en Madrid; y al coronel Alejandro Castro Espín, hijo del expresidente Raúl Castro.

También fueron sancionados Raúl Alejandro Castro Calis, nieto de Raúl Castro e hijo de Alejandro Castro Espín, así como diversas entidades vinculadas al Estado cubano.

Alcanzan a ministerios y organizaciones oficiales

Además de las sanciones personales, Washington castigó al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, a la minera La Victoria y a la agencia de viajes Amistur.

Las sanciones implican el bloqueo de cualquier activo o propiedad que estas personas y organismos pudieran tener bajo jurisdicción estadounidense, además de prohibir transacciones financieras o comerciales con ciudadanos y empresas de Estados Unidos.

La administración de Trump sostiene que estas acciones forman parte de una estrategia para incrementar la presión sobre el gobierno cubano y promover cambios políticos y económicos en la isla.

Cabe recordar que durante las últimas semanas, Washington ha ampliado las restricciones contra funcionarios, empresas estatales y estructuras económicas vinculadas al aparato gubernamental cubano.

En mayo pasado, Estados Unidos también sancionó a altos funcionarios del gobierno cubano y al conglomerado militar GAESA, considerado por Washington como uno de los principales pilares económicos del régimen.

A ello se suma la acusación penal presentada por el Departamento de Justicia contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, incidente que provocó la muerte de cuatro personas.

Pese al endurecimiento de las sanciones, Washington y La Habana han mantenido contactos discretos para abordar diversos asuntos bilaterales, aunque sin avances públicos significativos.

Mientras Estados Unidos insiste en aumentar la presión sobre el gobierno cubano, las autoridades de la isla sostienen que cualquier transformación política debe ser decidida exclusivamente por los cubanos y han denunciado que Washington busca promover una estrategia de desestabilización e incluso preparar una posible agresión contra el país.