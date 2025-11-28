Cerrar X
Internacional

Dimite jefe de gabinete de Ucrania por presunta corrupción

Este hombre considerado el segundo más poderoso del país en conflicto, se encuentra presuntamente relacionado con una empresa que maneja material nuclear

  • 28
  • Noviembre
    2025

El presidente de Ucrania anunció que Andrí Yermak, el jefe de su gabinete, dimitió de su cargo este viernes.

Esto sucedió después de que autoridades anticorrupción registraran su departamento y oficina como parte de una de sus investigaciones en curso.

Medios aseguraron que los registros de las autoridades se vincularon con su posible implicación en la supuesta trama de comisiones a contratistas de la empresa pública de energía atómica ucraniana expuesta este mes.

G62lDjzXcAAMEhT.jpg

Este hombre es considerado como el más poderoso del país después del propio presidente, al que algunos de sus colaboradores más cercanos y diputados de su propio partido habían pedido el cese de su jefe de gabinete.

¿Qué pasará con el resto de los miembros?

Zelenski anunció también en su discurso a la nación de este viernes que tanto el jefe del Estado Mayor, como el secretario del Consejo para la Seguridad Nacional seguirán siendo parte de la delegación con el fin de llegar al final de su guerra con Rusia.

 


