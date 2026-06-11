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Internacional

Dimite secretario de Defensa de Reino Unido por inversión militar

Se desempeñó en un papel clave en reforzar el apoyo internacional a Ucrania y en reunir una coalición multinacional para ayudar a garantizar la seguridad

  • 11
  • Junio
    2026

El secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey, renunció este jueves debido al escaso gasto en las fuerzas armadas.

Esta renuncia es otro golpe para el primer ministro Keir Starmer, quien se encuentra bajo presión y ya enfrenta demandas de compañeros de su Partido Laborista para que se retiren de sus cargos.

Mencionó que el primer ministro, que el plan de inversión en defensa del gobierno se queda “muy por debajo de lo que se requiere en este momento peligroso”.

“Usted no ha podido, y el Tesoro no ha estado dispuesto, a comprometer los recursos que la nación necesita para defender el país en este momento de amenazas crecientes”

Declaró que el plan de gasto presentado por el Tesoro haría que el gasto en defensa aumente a apenas el 2.68% en 2030 después de alcanzar el 2.6% el próximo año.

Healey ha sido el jefe de Defensa británico desde que el gobierno del Partido Laborista fue elegido en julio de 2024 y está considerado como un ministro capaz y serio.

Se desempeñó en un papel clave en reforzar el apoyo internacional a Ucrania y en reunir una coalición multinacional para ayudar a garantizar la seguridad si se alcanza un alto el fuego.

Healey también ha ayudado a encabezar una fuerza de seguridad marítima que ayudaría a mantener abierto el estrecho de Ormuz para la navegación si termina la guerra de Irán.

Reino Unido y otras naciones miembros de la OTAN han enfrentado presión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para aumentar el gasto militar. 

Trump ha cuestionado el valor de la alianza militar y se ha quejado de que Estados Unidos proporciona seguridad a países europeos que no aportan lo que les corresponde.


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