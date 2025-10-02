Cerrar X
chernobil_zelensy_ee2c78601b
Drones rusos ponen en riesgo Chernóbil y planta nuclear: Zelensky

El bombardeo continuo de Rusia contra la red eléctrica de Ucrania está agravando las preocupaciones sobre la seguridad de las instalaciones nucleares del país

El bombardeo continuado de Rusia contra la red eléctrica de Ucrania está agravando las preocupaciones sobre la seguridad de las instalaciones nucleares del país después de que un dron dejara sin electricidad durante más de tres horas el recinto donde se produjo el desastre nuclear de Chernóbil de 1986 y mientras la planta de energía atómica más grande de Europa permanece desconectada de la red, dijeron las autoridades.

Ni Chernóbil ni la planta nuclear de Zaporiyia, ocupada por Rusia, están operativas, pero ambas requieren un suministro constante de energía para hacer funcionar los sistemas de refrigeración cruciales para las barras de combustible gastado y así evitar un posible incidente nuclear.

Un apagón también podría cegar los sistemas de monitoreo de radiación, instalados para aumentar la seguridad en Chernóbil y operados por el organismo de control nuclear de la ONU, el Organismo Internacional de Energía Atómica.

"Rusia está creando deliberadamente la amenaza de incidentes de radiación", afirmó el miércoles por la noche el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, criticando al organismo de control de la ONU y a su jefe, Rafael Mariano Grossi, por lo que describió como respuestas débiles ante el peligro.

"Cada día de la guerra de Rusia, cada ataque a nuestras instalaciones energéticas, incluidas aquellas relacionadas con la seguridad nuclear, es una amenaza global", expresó. “Las medidas débiles y a medias no funcionarán. Se necesita una acción fuerte”.

La guerra que siguió a la invasión total de Rusia a su vecino hace más de tres años no parece estar más cerca de terminar, a pesar de meses de esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos.

Zelensky dijo en su discurso nocturno en video que Rusia lanzó más de 20 drones Shahed contra la infraestructura energética en Slavutych, la ciudad cuyo suministro eléctrico da servicio a Chernóbil, el sitio del peor accidente nuclear del mundo.

Una oleada de drones abrumó las defensas y causó un apagón, dijo, afectando el sarcófago que impide que el polvo radiactivo escape del cuarto reactor destruido y el almacenamiento que alberga más de 3,000 toneladas de combustible gastado. No proporcionó detalles de cómo resultó afectado.

“Los rusos no podían desconocer que un ataque a Slavutych tendría tales consecuencias para Chernóbil”, afirmó Zelensky.

El pasado febrero, un dron armado con una ojiva golpeó la cubierta exterior protectora de Chernóbil, iniciando un breve incendio. Los niveles de radiación allí no aumentaron, dijeron las autoridades.

Mientras tanto, la planta de Zaporiyia, que es una de las diez instalaciones nucleares más grandes del mundo, lleva más de una semana desconectada de la red eléctrica.

Zaporiyia se ha visto de forma reiterada en medio del fuego cruzado durante la guerra. Zelensky culpó a la artillería rusa por cortar la línea eléctrica a la planta, aunque el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que fue el bombardeo ucraniano.

La instalación utiliza generadores diésel de emergencia para hacer funcionar los sistemas de refrigeración de sus seis reactores apagados y el combustible gastado.

El OIEA dice que la planta no está en peligro inmediato, pero quiere que se reconecte rápidamente a la red.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, un grupo de expertos de Washington, dijo que la ocupación de Zaporiyia por parte de Rusia ha "degradado significativamente" la seguridad de la planta.

El grupo afirmó el miércoles que Moscú quiere integrar la planta en la red rusa, un movimiento que "exacerbará los riesgos de seguridad, degradará la capacidad futura de generación de energía de Ucrania y servirá como una herramienta que Rusia puede usar para legitimar su ocupación de Ucrania".


