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Internacional

Bombardeos rusos provocan daños en hito sagrado de Ucrania

Rusia lanzó 70 misiles y 611 drones durante la noche, principalmente contra Kiev, y también atacó las ciudades de Dnipro y Járkiv

  • 15
  • Junio
    2026

Una catedral en uno de los hitos más antiguos y sagrados del cristianismo ortodoxo oriental fue incendiada cuando Rusia bombardeó una de las ciudades más grandes de Ucrania, lo que provocó la muerte de al menos 11 personas.

El humo se arremolinaba alrededor de las cúpulas doradas de la Catedral de la Dormición dentro de la Lavra de Kiev-Pechersk

El tejado de la catedral de la Dormición se incrementó durante el ataque nocturno, por lo que el jefe de la Iglesia ortodoxa de Ucrania condenó el ataque como otro crimen ruso “contra la humanidad, contra la historia, contra el cristianismo” y pidió oraciones para salvar el lugar.

UNESCO condena ataque por daños significativos de Catedral de la Dormición

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) condenó el ataque que al parecer provocó daños significativos en el exterior y el interior de la Catedral de la Dormición.

La catedral, las iglesias y otros edificios dominan la orilla derecha del río Dnipro y han sido un lugar de peregrinación durante siglos.

El ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noel Barrot, dijo que el ataque fue el “equivalente, para nosotros los franceses, de un bombardeo de Notre Dame”, en referencia a la catedral de París.

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La Comisión Nacional de Ucrania para la UNESCO, que coordina la cooperación del país con el organismo educativo, científico y cultural de la ONU, instó a la comunidad internacional a aumentar la presión sobre Moscú para que detenga su invasión y expulsarlo de la organización.

“Al destruir el patrimonio cultural de Ucrania, (Rusia) busca borrar la memoria histórica e inflige daños al patrimonio de toda la humanidad”.

Rusia lanzó 70 misiles y 611 drones durante la noche, según la Fuerza Aérea ucraniana, principalmente contra Kiev, y también atacó las ciudades de Dnipro y Járkiv.


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