Cuba enfrentará este sábado uno de sus mayores apagones, mientras la crisis energética mantiene severas afectaciones en todo el país

Inicio / Internacional / El mayor apagón dejarán sin luz al 63 % de Cuba

Cuba vivirá este sábado una nueva jornada marcada por los cortes masivos de electricidad, ya que el mayor apagón previsto durante el día dejará simultáneamente sin suministro eléctrico al 63 % del país, según las previsiones oficiales.

La isla, con una población de 9.7 millones de habitantes, enfrenta desde hace dos años una profunda crisis energética que, de acuerdo con el Gobierno cubano, se agravó desde enero debido al bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

Las autoridades han reconocido que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) permanece en condiciones "críticas".

La Habana acumula apagones de hasta 39 horas

De acuerdo con el informe difundido por la estatal Unión Eléctrica (UNE), dependiente del Ministerio de Energía y Minas, en La Habana los cortes de energía han llegado a prolongarse hasta 39 horas consecutivas durante esta semana.

La falta de electricidad ha incrementado el descontento social y ha derivado en protestas pacíficas, quema de basura en las calles y cacerolazos registrados en distintos municipios de la capital cubana.

La generación es insuficiente para cubrir la demanda

Para el horario de mayor consumo, durante la tarde y noche, la UNE estima una capacidad de generación de 1,145 megavatios (MW), frente a una demanda máxima calculada en 3,050 MW.

La diferencia entre la oferta y la demanda alcanzará los 1,905 MW, mientras que la afectación estimada, correspondiente a la energía que será desconectada para evitar apagones desordenados, ascenderá a 1,935 MW.

La crisis energética cubana responde a la combinación de problemas estructurales en el sistema eléctrico y a la escasez de combustibles derivada del bloqueo petrolero iniciado por Estados Unidos en enero.

Las centrales termoeléctricas, que aportan alrededor del 40 % de la generación eléctrica del país, fueron construidas principalmente durante las décadas de 1960 y 1970. La falta crónica de inversiones y mantenimiento ha provocado constantes averías.

Como consecuencia, nueve de las 16 unidades de generación del país permanecen fuera de servicio durante esta jornada. Estas plantas funcionan con crudo nacional, por lo que no dependen del combustible importado.

Otro 40 % del suministro eléctrico proviene de motores de generación que requieren diésel y fueloil importados. Sin embargo, desde enero permanecen detenidos por la falta de combustible ocasionada por las restricciones petroleras.

El 20 % restante de la generación eléctrica en Cuba proviene del gas y de fuentes renovables.