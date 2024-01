El republicano Ron DeSantis se baja de la contienda electoral

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció su retiro de la carrera presidencial que se llevará a cabo este 2024, respaldando a su partidario Donald Trump.

Fue a través de su cuenta de X (antes Twitter), que DeSantis comunico su baja de la contienda en un video de casi cinco minutos.

A través del comunicado expresó que no existía un camino viable para la victoria, de esta manera justificaba su bajada de la contienda para posteriormente rectificar su total apoyo al expresidente Donald Trump, asegurando que esa es la voluntad de la mayoría votante entre las elecciones primarias.

Si bien, el gobernador republicano reconoció que existen aspectos de desacuerdo entre él y Trump, dijo que el expresidente es el único que puede superar al actual mandatario Joe Biden.

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”



- Winston Churchill pic.twitter.com/ECoR8YeiMm