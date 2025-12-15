Empleados del Louvre inician huelga; otro revés para el museo

Los empleados del Museo del Louvre votaron este lunes a favor de irse a huelga debido a las condiciones laborales y otras quejas, asestando otro revés al museo de París y hogar de la Mona Lisa tras un vergonzoso robo de joyas en octubre.

El sindicato CFDT informó que la votación se realizó en una reunión de 400 trabajadores el lunes por la mañana y que decidieron hacer huelga durante la jornada. Los trabajadores en huelga con banderas, pancartas y carteles bloquearon la icónica entrada de la pirámide de vidrio del museo.

El museo más visitado del mundo no abrió como estaba previsto y cerró las puertas a los visitantes. Un aviso actualizado en el sitio web del Louvre decía que estaba "excepcionalmente" cerrado por el día y que reembolsará a a quienes cuenten con boletos.

“Es muy triste, porque tenía mucha ilusión”, dijo Lindsey Hall, una visitante muy decepcionada de Sacramento, California. Había planeado disfrutar de la enorme colección de arte y piezas del museo con una amiga, algo que describió como "una de esas experiencias vitales que anhelas".

"Esta es toda una colección épica de arte y algo que todo ser humano debería ver", dijo. "Puedo entender la otra postura de esto, la de alguien que trabaja en el museo y cómo puede ser eso, día tras día tras día".

La votación se celebró tras las recientes conversaciones entre representantes de los trabajadores y la ministra de Cultura, Rachida Dati. Los líderes sindicales explicaron que las conversaciones no habían aliviado todas sus preocupaciones sobre el personal y el financiamiento para un museo que recibe a millones de visitantes cada año.

"Visitar el museo se ha convertido en una carrera de obstáculos", dijo Alexis Fritche, secretario general de la rama de cultura del sindicato CFDT.

Para los empleados, el sonado incidente del robo cristalizó viejas preocupaciones de que la aglomeración y la escasez de personal están socavando la seguridad y las condiciones laborales en el Louvre.

La policía arrestó posteriormente a todo el equipo de cuatro hombres que presuntamente se llevó joyas por valor de $102 millones de dólares. La banda utilizó una plataforma elevadora para alcanzar la fachada del Louvre, forzaron una ventana, rompieron vitrinas y huyeron con piezas de las joyas de la corona francesa. Una investigación del Senado publicada la semana pasada dijo que los ladrones escaparon con apenas 30 segundos de sobra, citando cámaras rotas, equipo obsoleto, salas de control con poco personal y una mala coordinación que inicialmente envió a la policía al lugar equivocado.

En un comunicado, el CFDT detalló que los empleados quieren que haya más personal para la seguridad y para recibir a los visitantes, mejorar las condiciones laborales, presupuestos estables a largo plazo para el Louvre y un liderazgo que “realmente escuche al personal”.

Yvan Navarro del sindicato CGT se quejó de que el número de empleados ha disminuido de forma progresiva al tiempo que el número de visitantes ha aumentado.

"La gente viene a París para visitar los museos. Así que el número de visitantes sube, las tarifas y los precios suben, porque todo se está volviendo más caro, pero los salarios y el número de empleados no suben, así que obviamente llegas a un punto como hoy, un día de ira", dijo.

Los líderes sindicales dijeron que la votación de huelga fue unánime. De momento no queda claro si la interrupción laboral durará más de un día. El Louvre está cerrado los martes. Los empleados podrían reunirse nuevamente el miércoles para decidir si continúan con el paro laboral o regresan al trabajo.

En su aviso de huelga indefinida a Dati la semana pasada, los sindicatos CFDT, CGT y Sud indicaron que el Louvre estaba en "crisis", con recursos insuficientes y "condiciones laborales cada vez más deterioradas".

El Ministerio de Cultura anunció el domingo que ha encargado a Philippe Jost, quien supervisó la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame después de su incendio en 2019, una misión para proponer una profunda reorganización del Louvre tras los hallazgos de una investigación administrativa .

Agregó que Jost ofrecerá recomendaciones para finales de febrero. Trabajará con la directora del Louvre, Laurence des Cars, quien previamente describió el robo como un "terrible fracaso".

