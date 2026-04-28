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Internacional

Google abre su IA al Pentágono pese a la protesta de empleados

El gigante tecnológico autorizó el uso clasificado de sus modelos por parte del Departamento de Defensa de EUA, reavivando el debate ético sobre la IA

  • 28
  • Abril
    2026

Google acordó permitir que el Departamento de Defensa de Estados Unidos utilice sus herramientas de inteligencia artificial en entornos clasificados, sumándose a otras grandes firmas tecnológicas que ya colaboran con el aparato militar estadounidense, según reportes publicados este martes.

El acuerdo permite al Pentágono usar los modelos de Google para “cualquier propósito gubernamental legal”, incluyendo aplicaciones sensibles dentro de redes seguras. 

La decisión salió a la luz apenas un día después de que más de 600 empleados enviaran una carta al director ejecutivo, Sundar Pichai, exigiendo bloquear cualquier cooperación secreta con fines militares. 

Empleados advierten riesgos éticos y “daño irreparable”

En la misiva, trabajadores de distintas divisiones, incluyendo DeepMind y Google Cloud, expresaron preocupación por el uso potencial de la IA en vigilancia masiva, armas autónomas y operaciones opacas.

“Queremos que la IA beneficie a la humanidad, no que se utilice de forma inhumana o extremadamente dañina”, señalaron los firmantes, quienes consideran que los proyectos clasificados imposibilitan una supervisión real sobre cómo se emplea la tecnología. 

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La protesta recuerda el histórico rechazo interno de 2018 contra el Proyecto Maven, cuando Google abandonó un contrato militar relacionado con análisis de imágenes de drones tras una fuerte presión de sus propios empleados.

Según reportes, el contrato incluye lenguaje que prohíbe explícitamente el uso de la IA para vigilancia masiva nacional o armas completamente autónomas sin supervisión humana adecuada.

Sin embargo, Google no tendría poder de veto sobre operaciones gubernamentales legales, lo que ha generado dudas sobre la eficacia real de esas salvaguardas. 

Además, el acuerdo contempla que Google pueda colaborar en ajustes de filtros y configuraciones de seguridad cuando el gobierno lo solicite. 

Competencia tecnológica y presión geopolítica

La decisión coloca a Google junto a OpenAI, xAI y otras firmas que han firmado acuerdos similares con el Pentágono, en un momento en que la inteligencia artificial se ha convertido en un activo estratégico para defensa, análisis, logística y operaciones militares.

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Anthropic, en contraste, perdió terreno con el Departamento de Defensa después de intentar imponer límites más estrictos al uso de su tecnología para armas letales o vigilancia. 

El acuerdo refleja una transformación profunda en la postura de Google, que durante años buscó distanciarse públicamente del desarrollo de tecnologías militares directas.

Ahora, la compañía defiende su participación como una forma de apoyar la seguridad nacional bajo principios de “uso responsable”, aunque críticos internos y externos advierten que la creciente integración entre Big Tech y defensa podría diluir antiguas líneas éticas.


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