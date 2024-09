Escándalo VIP: primer ministro británico acepta regalos de lujo

Keir Starmer, el primer ministro británico, está en el centro de una controversia que ha sacudido al Parlamento del Reino Unido.

Según una investigación de Sky News, Starmer aceptó más de £100,000 libras (unos €132,500 euros) en regalos, beneficios y hospitalidad desde diciembre de 2019, superando con creces a cualquier otro miembro del Parlamento.

Entre los lujosos obsequios se encuentran entradas para la Premier League, tickets VIP para la Eurocopa y hasta cuatro entradas para el esperado concierto de Taylor Swift.

Además, Starmer también recibió ropa de diseñador valorada en miles de libras de un multimillonario empresario.

Aunque Starmer, quien asumió como líder del Partido Laborista en abril de 2020 y se convirtió en primer ministro en julio de este año, ha defendido sus acciones diciendo que ha seguido todas las reglas de transparencia, los medios británicos no lo han dejado en paz.

🚨 NEW: Keir Starmer says 'most people' would say 'fair dos' in response to him being gifted a corporate hospitality box by Arsenal pic.twitter.com/kqIYXcUH5C