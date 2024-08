España e Italia piden a sus ciudadanos salir de Líbano

Argentina, Arabia Saudita, España e Italia han aconsejado a sus ciudadanos en Líbano, tanto turistas como residentes temporales, que regresen a sus países "lo antes posible".

Esta medida sigue las alertas emitidas por Francia y Reino Unido, que instaron a sus ciudadanos a abandonar Líbano tras la muerte de un comandante de Hezbolá en un ataque atribuido a Israel el pasado martes.

Este incidente ha intensificado aún más las tensiones entre Israel y Hezbolá, quienes han intercambiado ataques desde el estallido de la guerra en Gaza el 7 de octubre.

Hezbolá lanza ataques con proyectiles desde Líbano hacia Israel, que responde con bombardeos aéreos y de artillería. Desde el 7 de octubre, los ataques israelíes en Líbano han causado la muerte de unas 490 personas y han herido a más de 1,500, según el Ministerio de Sanidad libanés.

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, en un comunicado publicado en X, instó a los italianos en Líbano a evitar viajar al sur del país y a regresar a Italia en vuelos comerciales lo antes posible.

Visto l'aggravarsi della situazione, invitiamo gli italiani che soggiornano temporaneamente in #Libano a non recarsi assolutamente nel Sud del Paese ed a rientrare in Italia con voli commerciali il più presto possibile.Numero Unità di crisi Farnesina +390636225