EUA ataca objetivos de ISIS tras salida del presidente de Siria

Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) llevaron a cabo este domingo una serie de ataques aéreos de precisión contra posiciones del Estado Islámico (ISIS) en la parte central de Siria.

La operación, que involucró a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, empleó varios activos militares, incluidos bombarderos estratégicos B-52, cazas F-15 y aviones de ataque A-10.

El ataque se centró en 75 blancos relacionados con ISIS, que incluyen campamentos, instalaciones operativas y líderes del grupo terrorista.

El objetivo de esta operación fue reducir las capacidades de ISIS y evitar que el grupo se reconstituya en la región, asegurando que no pueda lanzar ataques externos ni aprovechar la situación de inestabilidad en Siria para reorganizarse.

Según el CENTCOM, no se han reportado víctimas civiles hasta el momento, y las evaluaciones de los daños continúan. Las fuerzas de Estados Unidos, junto con sus aliados en la región, han reiterado mantener la presión sobre ISIS, incluso en el contexto de la salida del presidente sirio del país.

El general Michael Erik Kurilla, comandante de CENTCOM, dejó claro que las fuerzas de Estados Unidos no permitirán que ISIS se recupere. Además, advirtió a cualquier grupo o nación en Siria que colabore con ISIS, declarando que serían responsables de sus acciones.

