EUA emite alerta de seguridad ante violencia en Culiacán

El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad ante la violencia registrada en Culiacán, Sinaloa.

Ayer (29 de agosto), se reportaron quema de vehículos, enfrentamientos y bloqueos en las principales vías de Culiacán.

Por tanto, se les recomendó a los empleados del gobierno estadounidense no viajar dentro y/o alrededor de la ciudad de Culiacán.

Además, pidió a los ciudadanos de Estados Unidos permanecer alertas ante la posible violencia en el estado de Sinaloa.

También les recordaron que la clasificación del estado sinaloense está en el Nivel 4, lo cual significa que no se debe viajar a la entidad mientras esté activa dicha alerta.

El gobierno de Estados Unidos hizo las siguientes recomendaciones:

Culiacan, Sinaloa, Mexico: There have been reports of gunfire and roadblocks in the city of Culiacan in Sinaloa state. U.S. citizens should remain alert for potential violence and are advised to avoid travel in and around Culiacan. We remind U.S. citizens that Sinaloa is… pic.twitter.com/qKQvkzlkKS