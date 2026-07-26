Las llamas avanzan sin control en ambos países, destruyen cientos de viviendas y obligan a miles de personas a abandonar sus hogares

Inicio / Internacional / Evacúan a 250 mil por incendios en Francia y España

Los incendios forestales que afectan el suroeste de Francia y distintas regiones de España han obligado a evacuar a más de 250,000 personas, mientras miles de bomberos combaten las llamas en medio de altas temperaturas, fuertes vientos y condiciones de extrema sequía.

En Francia, un incendio fuera de control en la región de Gironda obligó a desalojar a otras 55,000 personas durante la noche del domingo, elevando a 220,000 el total de evacuados en esa zona, donde el fuego se aproxima a la ciudad de Burdeos.

Massive wildfires are raging across Spain and France, forcing over 300,000 people to evacuate.



Satellite imagery overlaid with heat signatures shows the intensity of these fires. The wildfire in the Ávila region west of Madrid is Spain’s largest wildfire in recent history. pic.twitter.com/Fz3fUULcvK — Collin Gross (@CollinGrossWx) July 26, 2026

Las autoridades francesas informaron que el incendio ha consumido unas 42,000 hectáreas, una superficie equivalente a cuatro veces el tamaño de París, mientras continúa avanzando de forma errática debido a los cambios en la dirección del viento.

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nunez, señaló que el fuego se volvió "extremadamente virulento e impredecible", al generar sus propios vientos y dificultar las labores de contención.

Aunque las llamas llegaron a unos 15 kilómetros de Burdeos, las autoridades aclararon que por el momento no está prevista la evacuación de la ciudad, que cuenta con alrededor de 268,000 habitantes.

Más de 2,500 bomberos combaten el fuego

El operativo en Gironda moviliza a 2,500 bomberos, apoyados por 18 aviones y helicópteros, además de personal militar y equipos enviados por otros países europeos.

Hasta ahora, el incendio ha destruido al menos 240 viviendas y dejado 75 bomberos lesionados durante las labores de combate.

Las autoridades también mantienen activo otro incendio en la región de Landas, donde 36,000 personas fueron evacuadas esta semana, así como un tercer frente en la región mediterránea de Var, que obligó al desalojo de casi 3,000 habitantes.

Papa León XIV pide oraciones

Al concluir el rezo del Ángelus, el papa León XIV expresó su solidaridad con las personas afectadas por los incendios en Francia y España e invitó a los fieles a orar por las víctimas y por los equipos de emergencia que trabajan para contener las llamas.

El papa León XIV pide rezar por las personas afectadas en los incendios de España y Francia https://t.co/Ro7GPLqrmi pic.twitter.com/BPyzmWnzev — elDiario.es (@eldiarioes) July 26, 2026

España mantiene evacuaciones masivas

En España, los incendios permanecen activos cerca de Madrid y en la región de Valencia, donde continúan las evacuaciones y los trabajos de control.

El gobierno español informó que unas 76,000 personas han sido evacuadas y otras 30,000 permanecen confinadas en sus viviendas como medida preventiva.

Además, un hombre murió en un incendio registrado en Manises, en las inmediaciones de Valencia, convirtiéndose en la primera víctima mortal relacionada con la actual ola de incendios forestales en el país.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió que aún restan horas complicadas para controlar los incendios, aunque destacó que durante la noche se lograron avances en las labores de contención.