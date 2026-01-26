Evacúan a 20,000 personas tras sismo de 5.5 grados en China

Previo a que un terremoto de 5,5 grados sacudiera la provincia de Gansu, al suroeste de China, se evacuó a 20,000 personas, quienes aún no pueden regresar a sus hogares debido a que, aunque no provocó daños de gran magnitud, afectó a un número de viviendas aún por determinar.

Durante las primeras inspecciones después del sismo, se reveló la aparición de grietas en edificaciones, por lo que se realizó el realojo de los residentes en zonas de mayor riesgo en tanto se valora el alcance completo de los daños, según autoridades locales citadas por la agencia estatal Xinhua.

De acuerdo con las mismas fuentes, los suministros de agua y energía eléctrica, así como las comunicaciones, no se vieron afectados.

A la zona fueron enviados 350 miembros de equipos de emergencia, rescate y técnicos de prevención de desastres.

La provincia de Gansu, situada en el oeste del país, se encuentra en una de las zonas sísmicamente más activas de China, debido a la fricción entre las placas tectónicas euroasiática e india, especialmente en áreas próximas al Himalaya y a la meseta tibetana.

El seísmo se registró en el condado de Diebu a las 14:56 horas (tiempo local) a una profundidad de 10 kilómetros, con epicentro localizado en las coordenadas 34,06 grados de latitud norte y 103,25 grados de longitud este, según el Centro de Redes Sismológicas de China.

En 2023, Gansu también fue lugar de un sismo de 6,3 grados, el cual causó más de 150 muertes y daños materiales.

Este sismo se convirtió en uno de los más mortíferos de China en los últimos años.

