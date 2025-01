Explosión de Tesla Cybertruck en Las Vegas deja un muerto

La policía de Las Vegas se encuentra investigando la explosión de un Tesla Cybertruck afuera del Hotel Trump.

De acuerdo con las autoridades, un camión se detuvo frente al hotel este miércoles cerca de una entrada, y poco después comenzó a salir humo del vehículo, que posteriormente explotó.

El saldo de la explosión fue de un muerto y siete lesionados. Las autoridades informaron que los lesionados sufrieron heridas leves.

Por su parte, el CEO de Tesla, Elon Musk, aseguró mediante una publicación en su cuenta de X que la explosión del vehículo se debió a fuegos artificiales muy grandes y/o una bomba transportada en la parte trasera de la camioneta Cybertruck.

El incidente ocurrió alrededor de las 08:40 horas de este miércoles, pocas horas después de que 15 personas murieran cuando un hombre condujo un camión contra una multitud en Nueva Orleans el día de Año Nuevo.

🚨UPDATE: The Tesla Cybertruck explosion outside of Trump Tower (Trump International Hotel) in Las Vegas on New Year's Day is now being investigated as a possible act of terrorist attack! #Terroristattack



Thanks Joe Biden! No one is safe under Joe Biden and Kamala Harris! pic.twitter.com/SB9FbMrFsU