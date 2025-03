Explota cohete Starship de SpaceX en pleno vuelo

La compañía espacial del empresario Elon Musk, SpaceX, lanzó otro enorme cohete Starship, pero perdió contacto minutos después del vuelo de prueba mientras la nave espacial se desintegraba en una caída descontrolada.

Esta vez, se pudieron ver los restos de la más reciente explosión surcando los cielos sobre Florida. De momento se desconoce si se activó el sistema de autodestrucción de la nave espacial para hacerla estallar.

El cohete de 123 metros despegó de Texas poco antes del atardecer. SpaceX recuperó la primera etapa del cohete en la plataforma con enormes brazos mecánicos, pero los motores de la nave espacial en la parte superior comenzaron a apagarse mientras se dirigía hacia el este en lo que se suponía que sería una entrada controlada sobre el océano Índico.

Se perdió el contacto con la nave espacial mientras giraba fuera de control.

La nave espacial alcanzó casi 150 kilómetros de altitud antes de que aparecieran los problemas o que pudiera desplegar sus satélites simulados.

De momento se desconoce dónde cayeron los restos, pero en redes sociales se publicaron imágenes desde Florida que captaron el momento de la caída de escombros en llamas, incluso cerca de Cabo Cañaveral.

Just saw Starship 8 blow up from our flight @elonmusk @SpaceX pic.twitter.com/RyDzUtXzpo

How would you like to see this above your #catamaran ? #SpaceX #Elon #starship8 pic.twitter.com/xCjntoUoTZ