Starship explota durante prueba; no se reportan heridos

Este miércoles por la noche se reportó la explosión de un cohete de SpaceX durante un vuelo de prueba en Texas.

La compañía de Elon Musk informó que la Starship "experimentó una anomalía importante" alrededor de las 22:00 horas cuando se encontraba en la plataforma de prueba preparándose para el décimo vuelo de prueba.

This Starship just exploded during the static fire test, not during launch. Don’t let the leftist media twist the facts.



